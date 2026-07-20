Велюрові костюми і бавовняні поло: нова колекція від українського бренду

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Український бренд WEEKEND CLUB презентував нову літню колекцію Vacation, яка стала продовженням історії Prevacation. Капсула присвячена моменту, коли довгоочікувана відпустка вже настала, а головними цінностями стають комфорт, свобода та вміння насолоджуватися кожною миттю.

Нова колекція продовжує філософію бренду, для якого комфорт є не лише характеристикою одягу, а й стилем життя. Легкі силуети, природна кольорова палітра та невимушені поєднання створюють універсальний літній гардероб, що легко адаптується до різних сценаріїв відпочинку.

Знімання кампанії відбулося в історичному Gran Hotel Miramar у Малазі — місті, де народився Пабло Пікассо. Середземноморська архітектура, морське узбережжя та неспішний ритм життя стали ідеальним тлом для нової історії бренду.

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Символом колекції стало зелене яблуко — образ свіжості, молодості та нового початку. Воно уособлює можливість змінити темп життя, відновити внутрішній баланс і нагадує, що справжня відпустка починається насамперед із гармонії з собою.

До колекції увійшли велюрові костюми, бавовняні поло та шорти, кроп-худі, комплекти з фактурного петельного трикотажу, а також кепки у фірмових кольорах бренду.

Основою капсули стали натуральна бавовна, м'який велюр і трикотажні тканини, які поєднують практичність, комфорт і характерну для бренду невимушену естетику.

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