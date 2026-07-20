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- Школа стилю
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Велюрові костюми і бавовняні поло: нова колекція від українського бренду
Новий літній дроп, натхненний відпочинком біля моря.
Український бренд WEEKEND CLUB презентував нову літню колекцію Vacation, яка стала продовженням історії Prevacation. Капсула присвячена моменту, коли довгоочікувана відпустка вже настала, а головними цінностями стають комфорт, свобода та вміння насолоджуватися кожною миттю.
Нова колекція продовжує філософію бренду, для якого комфорт є не лише характеристикою одягу, а й стилем життя. Легкі силуети, природна кольорова палітра та невимушені поєднання створюють універсальний літній гардероб, що легко адаптується до різних сценаріїв відпочинку.
Знімання кампанії відбулося в історичному Gran Hotel Miramar у Малазі — місті, де народився Пабло Пікассо. Середземноморська архітектура, морське узбережжя та неспішний ритм життя стали ідеальним тлом для нової історії бренду.
Символом колекції стало зелене яблуко — образ свіжості, молодості та нового початку. Воно уособлює можливість змінити темп життя, відновити внутрішній баланс і нагадує, що справжня відпустка починається насамперед із гармонії з собою.
До колекції увійшли велюрові костюми, бавовняні поло та шорти, кроп-худі, комплекти з фактурного петельного трикотажу, а також кепки у фірмових кольорах бренду.
Основою капсули стали натуральна бавовна, м'який велюр і трикотажні тканини, які поєднують практичність, комфорт і характерну для бренду невимушену естетику.