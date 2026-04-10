Якщо раніше у моді панували маленькі мікроокуляри від Miu Miu та інші мініоправи, то весна 2026 року демонструє кардинальний поворот в інший бік і тепер, чим більше, тим краще. Великі, «жаб’ячі» лінзи, натхненні силуетом Джекі Кеннеді, стали головним аксесуаром на подіумах Нью-Йорка та Парижа, а також у повсякденному житті зірок, про це розповіло видання InStyle.

На New York Fashion Week дизайнери Khaite, Christian Cowan та Off-White показали драматичні XXL-окуляри, а Céline, Saint Laurent та Balenciaga продовжили тренд у Парижі. Форма охоплює брови та скроні, додає образу виразності та елемент загадковості.

Тренд на XXL-окуляри

Ця форма окулярів має довгу історію. Першою знаменитістю, яка зробила великі круглі лінзи символом стилю, була Джекі Кеннеді. Її дископодібні окуляри поєднували приватність та елегантність, а французький бренд Maison Bonnet навіть створив для неї спеціальну пару у 1960-х. Сьогодні Ray-Ban називає такі моделі «Jackie Ohh».

У період ренесансу моди нульових аналогічний ефект створювали Мері-Кейт та Ешлі Олсен, а також Періс Гілтон — величезні окуляри приховували обличчя від фотокамер і додавали зіркам ауру недосяжності.

Сучасні селебриті, які обрали цей тренд — Ріанна, Доджа Кет, Розалія, Памела Андерсон, Теяна Тейлор і Сара Джессіка Паркер. Кожен образ із великими окулярами випромінює впевненість і «зіркову» енергію.

Окрім естетики, великі лінзи мають і практичну користь, адже вони захищають від UV-променів, маскують темні кола під очима та створюють ефект загадковості й приватності. До того ж стильний аксесуар робить ставлення до вас шанобливішим навіть у звичайній кав’ярні.

Як носити великі окуляри

Можна обрати класичний підхід «А-ля Джекі» чи повсякденніший, для прогулянки після вечірки. В усякім разі окуляри стануть центральним елементом образу, тому варто дати їм «зайняти місце» на вашому обличчі та у гардеробі.

Для тих, хто втомився від маленьких оправ, весна 2026 року пропонує відкрити простір для драматичних, сміливих і справді великих лінз, які поєднують практичність і моду.

Весна — час експериментів і перевизначення стилю. XXL-окуляри не просто тренд, вони символ того, що аксесуари можуть говорити за вас, дарують впевненість, захист і одночасну драму, якою ви керуєте.