Веселі, креативні та яскраві: туфлі від бренду Loewe, створені Джонатаном Андерсоном

Креативний директор Loewe Джонатан Андерсон у соцмережах повідомив, що залишає свою посаду. Він обіймав цю посаду 11 років.

Спочатку бренд був досить консервативним, але Андерсон повністю змінив його сприйняття та почав експериментувати. Дизайнер почав загравати із сучасним мистецтвом створюючи свої колекції, що дуже помітно у багатьох його роботах.

За ці роки Джонатан вигадав для Loewe величезну кількість цікавих речей, багато з яких стали "гарячими пиріжками" моди, адже отримати їх було не так просто. Ми ж пропонуємо згадати найяскравіші та найнезвичайніші моделі туфель, які пропонував цей відомий бренд і які однозначно запам'яталися через свою незвичайність.

З фігурними підборами

Ця модель випускалася маркою в різних відтінках і матеріалах, але незмінною їхньою деталлю був такий незвичайний підбор і квадратний мис. Така модель мала дуже оригінальний вигляд.

Loewe / Фото: Getty Images

З квітами на підборах

Ймовірно, це одні з найромантичніших та найоригінальніших моделей туфель за останні роки. Вони мають чарівний вигляд і надають образу ніжності.

Loewe / Фото: Getty Images

Надуті туфлі

Ця модель нагадує ті, що у старому мультфільмі носила Мінні Маус, однак реальні модниці міксують модель із сукнями та цікавими сумками.

Loewe / Фото: Getty Images

З пензликами на підборах

Пара не на щодень, але пензлики однозначно є креативними. Ці босоніжки стали однією з культових пар бренду.

Босоніжки від бренду Loewe / Фото: Getty Images

З надувними кулями

Саме з таким декором бренд Loewe випустив безліч туфель, босоніжок та чобіт. Кулі були як у вигляді підборів, так і у вигляді декору.

Loewe / Фото: Getty Images

Loewe / Фото: Getty Images

Але окрім об'ємних куль також бренд випустив безліч варіантів туфель із приклеєними до них гумовими кульками.

Loewe / Фото: Getty Images

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