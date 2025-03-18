Веселі, креативні та яскраві: туфлі від бренду Loewe, створені Джонатаном Андерсоном

Креативний директор Loewe Джонатан Андерсон у соцмережах повідомив, що залишає свою посаду. Він обіймав цю посаду 11 років.
Спочатку бренд був досить консервативним, але Андерсон повністю змінив його сприйняття та почав експериментувати. Дизайнер почав загравати із сучасним мистецтвом створюючи свої колекції, що дуже помітно у багатьох його роботах.
За ці роки Джонатан вигадав для Loewe величезну кількість цікавих речей, багато з яких стали "гарячими пиріжками" моди, адже отримати їх було не так просто. Ми ж пропонуємо згадати найяскравіші та найнезвичайніші моделі туфель, які пропонував цей відомий бренд і які однозначно запам'яталися через свою незвичайність.
З фігурними підборами
Ця модель випускалася маркою в різних відтінках і матеріалах, але незмінною їхньою деталлю був такий незвичайний підбор і квадратний мис. Така модель мала дуже оригінальний вигляд.
З квітами на підборах
Ймовірно, це одні з найромантичніших та найоригінальніших моделей туфель за останні роки. Вони мають чарівний вигляд і надають образу ніжності.
Надуті туфлі
Ця модель нагадує ті, що у старому мультфільмі носила Мінні Маус, однак реальні модниці міксують модель із сукнями та цікавими сумками.
З пензликами на підборах
Пара не на щодень, але пензлики однозначно є креативними. Ці босоніжки стали однією з культових пар бренду.
З надувними кулями
Саме з таким декором бренд Loewe випустив безліч туфель, босоніжок та чобіт. Кулі були як у вигляді підборів, так і у вигляді декору.
Але окрім об'ємних куль також бренд випустив безліч варіантів туфель із приклеєними до них гумовими кульками.
Читайте також:
- Яскрава хустка — головний модний аксесуар 2025 року
- Туфлі з корсетним шнурівкою: оригінальний тренд 2025 року, який підкорить світ
- Кринжові сумки з Тижня моди: що бренди пропонують купити 2025 року
- Яскравий тренд 2025: кольорові шкіряні рукавички, які носитимуть усі