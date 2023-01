Весілля у стилі хеві-метал: наречений та наречена одягли ретрообрази та обмінялися на церемонії гітарами

Субкультура готова — велика рідкість у наш час, а побачити готичне весілля в стилі хеві-метал — тим паче. Проте дівчина на ім'я Маді Денджер та її коханий Джей Аспен вирішили виправити це. Пара у стосунках ще зі школи, а зараз, коли обом виповнилося по 26 років, вони вирішили одружитися. Церемонія відбулася 16 грудня 2022 року у Айдахо-Фолс, США.

Весілля Маді Денджер та Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Обидва захоплюються важкою музикою, стилістикою 80-х і є готами. Маді та Джей грають у рок-гурті, носять футболки з назвами улюблених гуртів, проводять час на цвинтарях, а також збирають касети для магнітофонів із музикою. Простіше кажучи, вони повноцінно вжилися в роль готовий із 80-х, адже також наносять білий грим на обличчя, роблять начіси та макіяж чорним олівцем.

Зрозуміло, що коли час дійшов до весілля, стилістика для них була очевидною — готика і хеві-метал. А сама церемонія трохи нагадала нам культовий кліп Guns N' Roses на пісню November Rain.

Весілля Маді Денджер та Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Сукня нареченої була довгою, атласною, з пишною спідницею та рукавами, декольте та поділ вбрання прикрашало мереживо. На голові Маді зробила начіс, на обличчя нанесла білу пудру, губи наречена нафарбувала червоною помадою. Наречений же вибрав чорний костюм і сорочку, а краватку одягнув червоний. Довге волосся Джей просто розпустив.

Весілля Маді Денджер та Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Весілля Маді Денджер та Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Церемонія була невеликою, проходила в церкві Trinity United Methodist, звичайно ж, у готичному стилі, наречена йшла проходом під пісню Оззі Осборна Mr. Crowley. Але була ще одна незвичайна деталь, яку захотіли наречений та наречена – замість обручок вони обмінялися електрогітарами.

Весілля Маді Денджер та Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

"Мені дуже подобаються обручки у вікторіанському стилі, але їх важко знайти, а ті, що ми бачили, мали дуже дешевий та жахливий вигляд", — сказала наречена. "Джей не хотів купувати мені погану обручку, та й носити обручки він все одно не любить".

Тому в частині церемонії, де зазвичай наречений та наречена обмінюються обручками, ця парочка дала одне одному стильні гітари. У Маді була біла, а у Джея – чорна.

Весілля Маді Денджер та Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

"Ми зберігали ці гітари від серпня, не маючи можливості навіть поглянути на них, поки не обмінялися ними одне з одним, тому ми були дуже раді можливості нарешті подарувати їх одне одному", — написала дівчина в Instagram.

Але все ж таки каблучка у нареченої на руці є, в її улюбленій стилістиці.

Весілля Маді Денджер та Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Потім молодята вийшли з церкви під трек Lovesong гурту The Cure і сіли у власний ретро-катафалк, який Маді купила 2021 року за 8500 доларів у розпорядника похоронів, повідомляє видання New York Post. На машині був напис Just Married, а всередині не справжня труна.

Весілля Маді Денджер та Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Весілля Маді Денджер та Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

