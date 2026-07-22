Весільна сукня бабусі: як наречена з Лондона вийшла заміж у особливому і сентиментальному образі

Кетрін Мішель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

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Кетрін Мішель Бартлетт одягла весільну сукню своєї бабусі Патриціі 1966 року, яка десятиліттями зберігалася в родині, на цивільну церемонію що відбулася 2 травня 2026 року в лондонській ратуші Old Marylebone Town Hall.

Кетрін Мішель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

«Уперше ми разом дістали сукню з коробки ще 2013 року, коли мені було 19 років — стільки ж, скільки було моїй бабусі, коли вона виходила заміж за дідуся, — розповідає Бартлетт журналу PEOPLE. — Тоді я її приміряла, і вона сиділа ідеально. Відтоді я завжди думала, що якщо колись вийду заміж і сукня мені досі пасуватиме, я із задоволенням одягну її».

Бабуся Кетрін Мішель Бартлетт — Патриція у день свого весілля 1966 року / фото: instagram.com/catherinemichelle

Понад десять років потому ця можливість несподівано стала реальністю. Коли 2025 року Бартлетт і її бабуся знову дістали сукню, вона знову її приміряла й виявила, що вона й досі сидить бездоганно. Цей момент розчулив усіх присутніх, зокрема її дідуся, коли три покоління родини усвідомили, що сукня, яка вже стала свідком однієї історії кохання, може розпочати ще одну.

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Бабуся Кетрін Мішель Бартлетт — Патриція у день свого весілля 1966 року / фото: instagram.com/catherinemichelle

«Коли ми знову дістали її 2025 року, а я приміряла, вона сиділа, наче була пошита саме для мене, — каже вона. — Це був один із тих моментів, коли здається, що так мало статися».

Для нареченої ця сукня означала набагато більше, ніж просто сімейну традицію, адже єдина донька Патриції загинула у 15 років унаслідок аварії, спричиненої нетверезим водієм. Онучку назвали на честь тітки. За словами Кетрін, вона завжди була особливо близькою з бабусею й часто мала бажання подарувати їй ті життєві моменти, яких вона була позбавлена.

«Мені хотілося хоча б частково дати їй можливість пережити ту радість і хвилювання, які кожна мама сподівається розділити зі своєю донькою», — каже Бартлетт.

Кетрін Мішель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

Попри це, бабуся ніколи не наполягала, щоб онука вдягнула саме цю сукню. За словами нареченої, Патриція часто пропонувала використати тканину сукні для створення нової або ж зробити з неї пам’ятні сімейні реліквії. Вона хотіла, щоб онучка зробила той вибір, який буде правильним саме для неї, хоча в душі плекала надію ще раз побачити цю сукню на нареченій.

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«Не думаю, що бабуся могла уявити, що я справді піду до вівтаря саме в цій сукні, та ще й без жодних змін, — каже вона. — Але для мене жодна інша сукня не могла зрівнятися з нею».

Кетрін Мішель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

Весільна сукня залишилася майже такою самою, якою була 1966 року. Перед цивільною церемонією наречена не перешивала сукню, не віддавала її в хімчистку й не проводила серйозного ремонту. Разом із мамою вони лише відпарили її та вирішили зберегти навіть її недосконалості, зокрема невеликий розрив під пахвою, який Бартлетт свідомо залишила недоторканим.

Кетрін Мішель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

«У моїй уяві це було свідченням того, що вона чудово проводила час у день свого весілля, — каже Бартлетт. — Мені подобалася думка, що навіть ця маленька недосконалість є частиною її історії».

Кетрін Мішель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

Кетрін Мішель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

На жаль, Патриція померла 6 жовтня 2025 року, через кілька місяців після весілля онучки і лише за кілька місяців до ще одного святкування у Каннах, де Кетрін одягла вже іншу сукню.

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