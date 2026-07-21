Весільна сукня Vera Wang: як знахідка за 18,99 долара з секондхенду змінила дві долі

Софія Корін Мерліно / фото: instagram.com/sophiacorin

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Ешлі Кано, продавчиня вінтажного одягу, придбала розкішну весільну сукню haute couture «Eleanor» без бретелей із пишною спідницею в магазині секондгенд Goodwill лише за 18,99 доларів у лютому минулого року. Тоді вона розповіла в TikTok, що не могла повірити своїм очам, коли побачила цю сукню, адже саме така була показана в першому фільмі «Секс і місто», і саме таке вбрання носила Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) під час фотосесії для журналу Vogue.

Коли інша дівчина — Софія Корін Мерліно — побачила, що Ешлі продає цю сукню, вона одразу зрозуміла, що повинна її купити.

«Щойно це вірусне відео з’явилося в моїй стрічці рекомендацій TikTok, моя перша думка була: „Мені потрібна ця сукня“. Друга — „Я ж знаю цю дівчину!“» — розповіла 28-річна Мерліно виданню PEOPLE. — «Як і сотні інших майбутніх наречених, я одразу написала їй у директ. Вона дозволила приміряти сукню лише одній нареченій. І це мала бути я».

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Вона завжди мріяла про весільну сукню від Vera Wang і хотіла обрати вінтажну або створену на замовлення модель як відображення свого захоплення апсайклінгом і дизайном.

Софія Корін Мерліно / фото: instagram.com/sophiacorin

«Здавалося, що це доля — моя подруга дозволила приміряти саме мені цю неземної краси сукню», — каже Мерліно.

«Це було трохи божевілля, адже я ще навіть не була заручена, — каже вона. — Такі моменти дівчата уявляють усе життя, а в мене все сталося дуже швидко. Коли сукня ідеально на мене сіла, я зрозуміла, що це саме вона. Того ж дня я забрала її додому».

Оскільки спеціального чохла для сукні не було, Мерліно несла її через засніжену вулицю до автомобіля в чорному сміттєвому пакеті.

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Софія Корін Мерліно / фото: instagram.com/sophiacorin

«Перепрошую перед богами вінтажної високої моди за цей вчинок», — жартує вона.

За даними Nearly Newlywed, ця модель весільної сукні Vera Wang оцінюється приблизно у 7 500 доларів, а на вторинному ринку продається приблизно за 3 000 доларів. Кано продала сукню Мерліно за 2 750 доларів. Раніше вона також написала в коментарі до TikTok, що планує використати виручені кошти для оплати витрат на розлучення. І Кано, і Мерліно кажуть, що залишилися дуже задоволені ціною продажу.

Софія Корін Мерліно / фото: instagram.com/sophiacorin

«Коли я заплатила за сукню, Ешлі розповіла, що молилася про гроші, щоб оплатити своє розлучення, — говорить Мерліно. — Їй написали сотні наречених, які буквально шаленіли через цю сукню. Я не забобонна й не вірю в погані прикмети. Навпаки, вважаю, що ця історія стала справжнім благословенням для нас обох».

Після того як сукню трохи підігнали по фігурі, зробивши талію більш підкресленою, вона стала просто ідеальною.

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Софія Корін Мерліно / фото: instagram.com/sophiacorin

Мерліно вийшла заміж за 28-річного Боббі Ернстінга на зворушливій церемонії, яку відвідали 120 гостей. Весілля відбулося в музеї та садах Vizcaya у Маямі в п’ятницю, 13 лютого — у день народження покійного брата нареченої.

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