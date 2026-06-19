Весільний мінімалізм 90-х знову стає головним модним трендом

Весільні сукні Vera Wang / © Associated Press

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У світі моди все циклічно. І хоча 1990-ті здаються не такими вже далекими, їхня естетика сьогодні переживає справжнє відродження, як у повсякденному гардеробі, так і у весільній моді. Саме мінімалізм цієї епохи став одним із найпомітніших трендів сучасних наречених, про це розповіло видання New York Post.

І якщо колись весільні сукні асоціювалися з максимальною кількістю мережива, бісеру та декору, то сьогодні на перший план виходять чисті лінії, архітектурний крій nf якість тканин.

Нова мова мінімалізму

Характерними рисами стилю 90-х були відкриті плечі, занижена чи баскська лінія талії, бальні силуети, сукні косого крою, сукні-комбінації та м’яке драпірування.

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Сучасні наречені дедалі частіше відмовляються від складного декору на користь фактурних матеріалів. Популярності набувають щільні тканини на кшталт мікадо та тафти, які дозволяють створювати виразний силует без зайвих прикрас.

Одначе, мінімалізм зовсім не означає простоту у буквальному сенсі слова. Головне — чисті лінії, якісна тканина та відсутність надмірного оздоблення. Навіть бальна сукня може мати мінімалістичною, якщо акцент зроблено на силуеті та архітектурному драпіруванні, а не на мереживі чи вишивці.

Від Calvin Klein до сучасних камерних весіль

Саме 1990-ті подарували моді абсолютно новий погляд на елегантність завдяки естетиці Calvin Klein та Armani. Чисті, м’які лінії стали справжнім контрастом до хаотичної та надмірної естетики 1980-х.

Повернення мінімалізму пов’язане не лише з модними циклами, а й зі зміною самого формату весіль. Сьогодні дедалі більше пар обирають камерні церемонії, невеликі святкування та затишні вечері у ресторанах замість масштабних урочистостей. Така атмосфера природно потребує стриманіших і сучасніших образів.

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Ставка на фактуру

Втім, сучасна версія мінімалізму не є буквальним повторенням 90-х. Сьогодні дизайнери активно працюють із текстурами та художніми деталями. У тренді плісировані тканини з ефектом легкої недбалості, фактурні жакарди, делікатне мереживо та продумані декоративні акценти, які не перевантажують образ.

Сучасні наречені шукають щось нове, ремісниче та художнє. Це історія не про надлишок декору, а про цікаву фактуру та майстерність виконання.

Серед брендів, які сьогодні працюють із напрямом модного мінімалізму, варто звернути увагу на KYHA, Sareh Nouri та Monique Lhuillier. Їхні колекції вирізняються скульптурним кроєм і сучасним драпіруванням.

Особливий вплив на сучасну весільну моду також має Vivienne Westwood. Бренд став одним із головних популяризаторів структурованих корсетів та мінімалістичних суконь зі складним драпіруванням.

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У час, коли світ дедалі більше цінує усвідомленість, якість і позачасовість, весільний мінімалізм переживає закономірний ренесанс. Те, що колись започаткували дизайнери 1990-х, сьогодні набуває нового звучання через бездоганний крій, складні текстури та майстерну роботу з формою.

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