Весна у британському стилі — верхній одяг, який формує міську моду
Від легендарного тренча до графічного горохового принту, саме верхній одяг зараз формує головні модні образи.
Лондонська весна завжди трохи непередбачувана. Саме тому стиль там ніколи не існує окремо від практичності. Нові весняні тенденції, які зараз можна побачити на вулицях міста, — це мікс функціональності та сучасної модної гри, про це розповіло видання PureWow, а з огляду на нашу погоду, чому б не піддивитися у них цікавий варіант для себе.
Класичні силуети знову формують основу гардероба, а вуличний стиль додає їм нових інтерпретацій. І якщо ви хочете «зчитати» Лондон як модний код, починати варто саме з цих п’яти ключових курток сезону.
Тренчі
Тренч — це не просто тренд, а частина ДНК британського стилю. Він не сприймається як сезонна новинка, бо це базова річ гардероба. Його сила в універсальності, адже він захищає від дощу та вітру, має водонепроникні тканини та часто доповнений функціональними деталями на кшталт штормових клапанів і кишень.
У палітрі переважають природні, стримані відтінки, без надмірної яскравості. Ідея проста: тренч має працювати і як захист від погоди, і як стильний акцент.
Куртки з вощеної тканини
Такі куртки давно стали символом британського стилю. Вони асоціюються з поїздками на природу, але у реальності їх носять і в місті. Причина у довговічності, багато моделей можна повторно обробляти воском і подовжуючи їхнє життя на роки.
Саме тому куртки такі куртки залишаються улюбленими серед британок. Це не просто одяг, а інвестиція у стиль, який витримує час і погоду.
Шкіряні бомбери
Шкіряний бомбер може стати ключовим елементом весняного гардероба. Сьогодні тренд змістився у бік укорочених силуетів, куртки закінчуються на рівні стегон, мають менш обтислий вигляд і легко комбінуються з різними стилями.
Їх носять і з класичними штанами, і з романтичними сукнями. Головне — універсальність і відчуття «міського характеру». І, що важливо, цей елемент гардероба не виходить із моди незалежно від сезонних мікротрендів.
Куртки з високим коміром
Вони стали відповіддю на втомленість від шарфів і постійного холоду. Їхня особливість — структурований високий комір, який захищає від вітру, додає силуету чіткої архітектури образу та має мінімалістичний та сучасний вигляд.
Це баланс між естетикою та практичністю. А ще вони ідеально підходять для багатошарових образів, наприклад, у поєднанні з тонкими шарфами чи трикотажем.
Гороховий принт
Найнеочікуваніший тренд весни — не фасон, а принт. Горох повернувся у верхній одяг і став справжньою модною заявою. Його можна побачити в інтерпретаціях із подіумів Jacquemus, Carolina Herrera та Acne Studios, а також у спортивно-вуличних варіаціях, які активно підхопили модні інфлюенсери.
Його носять як сміливий акцент у повсякденних образах і здається цей принт залишиться з нами щонайменше до осені, та буде змінювати лише колірну палітру, від класичного чорно-білого до глибших відтінків.
Тренчі, куртки, шкіряні бомбери, моделі з високим коміром і навіть гороховий принт — усе це не просто тренди, а відображення способу життя міста, де мода має бути одночасно красивою, функціональною та витривалою.