Весна у британському стилі

Лондонська весна завжди трохи непередбачувана. Саме тому стиль там ніколи не існує окремо від практичності. Нові весняні тенденції, які зараз можна побачити на вулицях міста, — це мікс функціональності та сучасної модної гри, про це розповіло видання PureWow, а з огляду на нашу погоду, чому б не піддивитися у них цікавий варіант для себе.

Класичні силуети знову формують основу гардероба, а вуличний стиль додає їм нових інтерпретацій. І якщо ви хочете «зчитати» Лондон як модний код, починати варто саме з цих п’яти ключових курток сезону.

Тренчі

Тренч — це не просто тренд, а частина ДНК британського стилю. Він не сприймається як сезонна новинка, бо це базова річ гардероба. Його сила в універсальності, адже він захищає від дощу та вітру, має водонепроникні тканини та часто доповнений функціональними деталями на кшталт штормових клапанів і кишень.

У палітрі переважають природні, стримані відтінки, без надмірної яскравості. Ідея проста: тренч має працювати і як захист від погоди, і як стильний акцент.

Куртки з вощеної тканини

Такі куртки давно стали символом британського стилю. Вони асоціюються з поїздками на природу, але у реальності їх носять і в місті. Причина у довговічності, багато моделей можна повторно обробляти воском і подовжуючи їхнє життя на роки.

Саме тому куртки такі куртки залишаються улюбленими серед британок. Це не просто одяг, а інвестиція у стиль, який витримує час і погоду.

Шкіряні бомбери

Шкіряний бомбер може стати ключовим елементом весняного гардероба. Сьогодні тренд змістився у бік укорочених силуетів, куртки закінчуються на рівні стегон, мають менш обтислий вигляд і легко комбінуються з різними стилями.

Їх носять і з класичними штанами, і з романтичними сукнями. Головне — універсальність і відчуття «міського характеру». І, що важливо, цей елемент гардероба не виходить із моди незалежно від сезонних мікротрендів.

Куртки з високим коміром

Вони стали відповіддю на втомленість від шарфів і постійного холоду. Їхня особливість — структурований високий комір, який захищає від вітру, додає силуету чіткої архітектури образу та має мінімалістичний та сучасний вигляд.

Це баланс між естетикою та практичністю. А ще вони ідеально підходять для багатошарових образів, наприклад, у поєднанні з тонкими шарфами чи трикотажем.

Гороховий принт

Найнеочікуваніший тренд весни — не фасон, а принт. Горох повернувся у верхній одяг і став справжньою модною заявою. Його можна побачити в інтерпретаціях із подіумів Jacquemus, Carolina Herrera та Acne Studios, а також у спортивно-вуличних варіаціях, які активно підхопили модні інфлюенсери.

Його носять як сміливий акцент у повсякденних образах і здається цей принт залишиться з нами щонайменше до осені, та буде змінювати лише колірну палітру, від класичного чорно-білого до глибших відтінків.

Тренчі, куртки, шкіряні бомбери, моделі з високим коміром і навіть гороховий принт — усе це не просто тренди, а відображення способу життя міста, де мода має бути одночасно красивою, функціональною та витривалою.

