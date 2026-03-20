Весняні тренди 2026 року: Андре Тан назвав речі, які ідеально підійдуть фігурі plus-size

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Сукні з асиметрією

Такий одяг не лише робить вашу фігуру стрункішою, а й додає елегантності. Сукня матиме розкішний вигляд з грубими ботильйонами, а також туфлями чи лоферами. Доповнювати такі сукні можна шкіряним пальтом або курткою.

Вкорочене пальто

Це один із хітів цієї весни. Таке пальто ідеально поєднується зі штанами, джинсами чи спідницями. Якщо ви не любите об’ємні куртки — таке пальто саме те, що потрібно. Особливо трендові зараз пальта з великим каптуром.

Спідниці та штани з екошкіри

Вони додадуть структури та «витягнуть» вашу фігуру. Такі варіанти одягу замінять вам джинси, а носити їх можна з грубими ботильйонами чи підборами.

Реклама

Кюлоти

Ці штани повертаються в моду й особливо пасують жінкам з фігурою «яблуко» та «перевернутий трикутник». Комбінуйте кюлоти з лоферами чи ботильйонами.