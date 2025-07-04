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- Школа стилю
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В’язані речі повертаються: що носити влітку 2025 і з чим поєднувати
Такі речі — це про стиль, комфорт і любов до деталей. Цього літа — саме час знайти їм місце у своєму гардеробі.
Влітку 2025 року на вулицях багатьох міст світу спостерігається справжній бум на в’язані речі. Мода на подібний стиль знову повернулася і в тренді тепер топи, сукні, накидки, спідниці й навіть купальники, які виконані так, неначе сплетені власними руками. Також дуже популярними аксессуарами стали хустинки, сумки та легкі кардигани.
В’язані сумки — справжній хіт сезону. Їх носять і на море, і в місто: м’які, компактні торбинки на плечі чи маленькі моделі у стилі 90-х. Часто вони з фактурною в’язкою або декоративними вузлами. Пасуватиме така річ до багатьох літніх образів.
В’язані топи — альтернатива класичним футболкам. Їх обирають для повсякденних образів із джинсами, спідницями або лляними штанами. Зараз актуальні моделі на тонких бретелях, з відкритою спиною або асиметричним кроєм.
Кардигани з легкої пряжі — ідеальний варіант для прохолодних вечорів чи дощових днів. Вони вдало доповнять багато вбрань і нададуть образу модного бохостиля.
Хустинки гачком — неочікуваний, але яскравий аксесуар цього літа. Їх зав’язують на голову, як бандану, або носять на шиї. Це простий спосіб додати образу легкості та настрою.