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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

В’язані речі повертаються: що носити влітку 2025 і з чим поєднувати

Такі речі — це про стиль, комфорт і любов до деталей. Цього літа — саме час знайти їм місце у своєму гардеробі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
В’язані речі повертаються літом 2025 року

В’язані речі повертаються літом 2025 року / © Getty Images

Влітку 2025 року на вулицях багатьох міст світу спостерігається справжній бум на в’язані речі. Мода на подібний стиль знову повернулася і в тренді тепер топи, сукні, накидки, спідниці й навіть купальники, які виконані так, неначе сплетені власними руками. Також дуже популярними аксессуарами стали хустинки, сумки та легкі кардигани.

В’язані сумки — справжній хіт сезону. Їх носять і на море, і в місто: м’які, компактні торбинки на плечі чи маленькі моделі у стилі 90-х. Часто вони з фактурною в’язкою або декоративними вузлами. Пасуватиме така річ до багатьох літніх образів.

В’язані сумки — тренд літа 2025 / © Getty Images

В’язані сумки — тренд літа 2025 / © Getty Images

В’язані топи — альтернатива класичним футболкам. Їх обирають для повсякденних образів із джинсами, спідницями або лляними штанами. Зараз актуальні моделі на тонких бретелях, з відкритою спиною або асиметричним кроєм.

В’язані топи — тренд літа 2025 / © Getty Images

В’язані топи — тренд літа 2025 / © Getty Images

Кардигани з легкої пряжі — ідеальний варіант для прохолодних вечорів чи дощових днів. Вони вдало доповнять багато вбрань і нададуть образу модного бохостиля.

Кардигани з легкої пряжі — тренд літа 2025 / © Associated Press

Кардигани з легкої пряжі — тренд літа 2025 / © Associated Press

Хустинки гачком — неочікуваний, але яскравий аксесуар цього літа. Їх зав’язують на голову, як бандану, або носять на шиї. Це простий спосіб додати образу легкості та настрою.

Хустинки гачком — тренд літа 2025 / © Getty Images

Хустинки гачком — тренд літа 2025 / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
87
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