Вибрала стриманий образ: зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер пройшлася червоною доріжкою

Вона замість сукні обрала зручні штани і ефектні прикраси.

Проти ночі 7 червня в Лондоні відбулася церемонія вручення нагороди BAFTA TV. Однією з гостей заходу стала зірка популярного суріалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер.

Акторка з'явилася на червоній доріжці телецентру на Вуд-лейн в Лондоні в лаконічному шовковому темно-синьому комплекті від Gabriela Hearst, який складався з класичних штанів і топа. Образ вона доповнила прикрасами Tiffany & Co., а також незвичайним кольє від Elsa Peretti у вигляді змії.

На обличчі візажисти зробили Джоді дуже ніжний і лаконічний макіяж, а її волосся було укладене в легкі недбалі хвилі.

Джоді Комер / Getty Images

Раніше акторка демонструвала образи у фотосесії для видання Porter. Тоді вона приміряла розкішні вбрання і взуття від Bottega Veneta, Prada, Saint Laurent, Miu Miu, Manolo Blahnik і Gucci.

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