Від еспресо до лате: коричневий — головний колір цієї осені / © Getty Images

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Якби осінь 2026 року мала власний колір, це був би насичений шоколадний з нотками еспресо, карамелі та вершкового лате. Саме коричневий стає одним із головних героїв сезону та витісняє звичний чорний із позиції беззаперечного фаворита модниць.

Видання Woman&Home звертає увагу на те, що популярність цієї гами продовжує зростати. І це цілком зрозуміло, бо коричневий має елегантний вигляд, легко адаптується до повсякденного гардероба та додає образам тієї самої стриманості, яку ми так любимо в естетиці «тихої розкоші».

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Ще одна перевага — багатство відтінків. Темний шоколад пасує для виразних акцентів, карамельний додає тепла, а світліші кавові тони створюють ніжні, затишні комбінації. І зовсім не обов’язково одягатися у коричневий із голови до пʼят, іноді достатньо сумки, шарфа чи пари взуття, щоб образ заграв по-новому.

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Від шоколадного до карамельного

Коричневий — це ціла палітра, у якій кожна знайде щось для себе.

Темний шоколад та еспресо — для тих, хто любить виразні, глибокі кольори. Вони чудово замінюють чорний у пальтах, штанах, шкіряних сумках і взутті, зберігають стриманість, але додають образу м’якості.

Карамель і тофі — теплі відтінки, які мають ефектний вигляд у замші, трикотажі та верхньому одязі. Вони чудово поєднуються з кремовим, молочним і бежевим.

Кава з молоком і світлий тауп — ідеальна база для мінімалістичних образів. Такі тони легко комбінувати між собою, створювати багатошарові комплекти, які мають дорогий вигляд.

Головний секрет — не боятися міксувати різні відтінки коричневого. Шоколадні штани, карамельний светр і бежеве пальто можуть мати набагато цікавіший вигляд, ніж монохромний комплект в одному кольорі.

Шкіряна сумка шоколадного кольору

Якщо ви поки не готові до коричневого монохрому, почніть із сумки. Модель із чіткою геометричною формою, короткою ручкою чи делікатною металевою фурнітурою легко впишеться у повсякденний гардероб.

Темно-коричнева шкіра чудово поєднується з джинсом, сірими костюмами, чорними пальтами та молочним трикотажем. Це та річ, яка не кричить про тренди, але робить образ візуально дорожчим.

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Замшева спідниця та високі чоботи

Замша та коричневий — модний дует, який повертається в осінній гардероб із року у рік. Спідниця А-силуету у кольорі тофі чи гіркого шоколаду матиме чудовий вигляд із тонким гольфом, кашеміровим светром і високими чоботами.

Для виразнішого образу додайте ремінь із золотою пряжкою, а якщо хочеться сучаснішого настрою, поєднайте замшу з лаконічною білою сорочкою.

Широкі чи завужені штани

Коричневий джинс і штани — чудова альтернатива звичним синім і чорним моделям. Особливо актуальні широкі силуети з характерною округлою формою штанин, а також звужені моделі та штани з м’яким об’ємом.

Для офісу поєднуйте їх із сорочкою, структурованим жакетом і лоферами. У вихідні із кросівками та об’ємним светром.

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Пальто з високим коміром

Верхній одяг у коричневій гамі — одна з найвдаліших сезонних купівель. Дуже цікавий вигляд мають моделі з високим коміром-стійкою, поясом на талії чи трохи об’ємним силуетом.

Шоколадне пальто можна носити з чорними чоботами, сірим шарфом і темно-синім джинсом, а для максимально елегантного ефекту спробуйте поєднати кілька відтінків коричневого в одному образі.

Трикотаж із ромбами та светри на блискавці

Британська естетика — класичні візерунки, фактурний трикотаж і речі з натяком на позачасовий гардероб — залишається актуальною. Коричневий светр із ромбами у поєднанні з кремовими деталями створює затишний, проте водночас вишуканий образ.

Ще один фаворит — спортивний светр із коміром і короткою блискавкою. Він чудово працює з прямими джинсами, класичними штанами та сатиновою спідницею, якщо хочеться додати образу невимушеності.

Взуття у кольорі кави

Лофери із замші, чоботи для верхової їзди та туфлі на невисоких підборах — саме ті моделі, які допоможуть освіжити гардероб без радикальних змін.

Темно-коричневе взуття має особливо гарний вигляд з бежевими штанами, синім джинсом і чорними спідницями. А невисокі підбори кіттен-хілз стануть витонченим завершенням образу.

Шарф і ремінь

Якщо у вашій шафі вже є хороше пальто, не поспішайте купувати нове. Коричневий картатий шарф, трикутна хустка з контрастним обробленням або ремінь із золотистою пряжкою можуть повністю змінити знайомий комплект.

Дуже ефектний вигляд мають поєднання шоколадного з кремовим і карамельним. А якщо хочеться трохи драматичності, додайте акцентну брошку — ще один аксесуар, який повертається у моду.

З чим поєднувати коричневий

Одна з головних переваг цього кольору — його універсальність. Коричневий легко працює як нейтральна база, проте здатний стати головним акцентом образу.

Коричневий та чорний. Забудьте про застаріле правило, ніби ці кольори не можна поєднувати. Шоколадна сумка з чорним пальтом або коричневі штани з чорним кашеміровим светром — сучасна класика, яка має дуже вишуканий вигляд.

Коричневий та молочний. Безпрограшний варіант для прихильниць мінімалізму. Кремова сорочка, шоколадні брюки та карамельний ремінь створюють м’який, гармонійний образ.

Коричневий та небесно-блакитний. Один із найцікавіших контрастів сезону. Блакитна сорочка чи светр освіжають глибокий шоколадний відтінок і додають образу легкості.

Коричневий та рожевий. Якщо хочеться ніжності, обирайте пудровий рожевий. Для сміливішого настрою підійде насичений колір фуксії, він створює виразний контраст із темними кавовими тонами.

Коричневий та зелений. Оливковий, моховий та насичений смарагдовий чудово підкреслюють природну глибину коричневого. Це вдала комбінація для осінніх прогулянок і багатошарових образів.

Коричневий та бордовий чи фіолетовий — для тих, хто любить складні, глибокі палітри. Такі поєднання мають ефектний вигляд у вечірніх комплектах, аксесуарах і верхньому одязі.

Мода любить гучні тренди, але найкращі з них — ті, які легко інтегруються у реальне життя. Саме таким є коричневий, він не вимагає повністю змінювати гардероб, чудово поєднується з речами, які вже є у вашій шафі, та додає образам глибини й елегантності.

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