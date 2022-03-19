Відомий бренд підтримав Україну та організував збір коштів

Світ моди на боці України та активно висловлює свою солідарність нашій країні.
У Берліні пройшов Тиждень моди, в межах якого було представлено нову колекцію бренду Marc Cain. Під час показу моделі вийшли на подіум із намальованими на долонях знаком миру та демонстративно підняли руки вгору, щоб усі його побачили.
Так бренд Marc Cain висловив свою підтримку Україні. Також під час модного шоу збув організований збір коштів для допомоги постраждалим.
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