Відрізала бабусину весільну сукню: дівчина кардинально змінила сімейну реліквію та натрапила на гейт

Наречена вирішила зробити приємний сюрприз бабусі та одягла її сукню. Щоб вбрання мало сучасний вигляд, вона внесла кілька змін.
У деяких сім'ях весільні вбрання дбайливо зберігають і передають із покоління у покоління. Так було і сім'ї дівчини зі США на ім'я Бріттані Далена — її бабуся і мама виходили заміж в одному вбранні — білій приталеній сукні з тисненням.
Вбрання багато років зберігалося в сім'ї, а коли настав час виходити заміж Бріттані — вона захотіла його трохи вдосконалити, але одягнути не на саме весілля, а на репетицію заходу (репетиція весілля — це традиція в Америці, де справді проганяють головні моменти заходу: прохід до вівтаря, клятви, обмін обручками тощо. Репетиція зазвичай завершується сімейною вечерею).
Наречена відрізала сукню бабусі Лінди Рівз і розділила на дві частини, зробивши з неї костюм із кофтинкою та мініспідницею.
Лук вона доповнила сумкою на короткій ручці та мюлями на підборах.
Спочатку сукня мала зовсім інакший вигляд і була елегантнішою: приталеною, прямою, з довгими рукавами і не дуже глибоким квадратним декольте.
Образ бабуся нареченої, яка, ймовірно, виходила заміж наприкінці 60-х років, доповнювала головною прикрасою з довгою фатою, усипаною намистинами, та перлинним намистом на шиї.
Мама Бріттані — Тіффані Тіббс — коли виходила заміж, сукню змінила відповідно до моди, ймовірно, кінця 80-х або початку 90-х років, оскільки у сукні відрізали довгі рукави і додали пишні рукави-ліхтарики, модні у ті часи.
Також декольте стало глибшим і у формі серця. Ще у сукні з'явився шлейф.
Відео моменту, коли Бріттані вперше з'являється перед бабусею в її видозміненій сукні, вона опублікувала в соцмережі і воно моментально стало вірусним, адже коли жінка побачила онучку — просто втратила мову.
"Весільна сукня 3-го покоління перетворилася на репетиційну", — написала наречена.
Але не всім сподобалося те, що вона змінила вбрання, багато хто вважав це поганою ідеєю, попри те, що костюм мав стильний вигляд.
"Крій розкішний, але я не хотіла б різати таку сукню, якби вона була для 3-го покоління";
“Уф. Мене заводить не той факт, що вона змінила її, а те, що вона зробила це так екстремально”.
У день весілля ж Бріттані одягла сучасну сукню з довгою спідницею та без бретельок, яку доповнила довгою фатою та босоніжками Jimmy Choo. Знімками вона поділилася на сторінці в Instagram.
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