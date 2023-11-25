Відрізала і перешила: наречена кардинально змінила весільну сукню матері, щоб самій її одягнути

Вбранню було майже 40 років і перед весіллям дівчина вирішила зробити його сучаснішим.

Дівчина на ім'я Девон Ламбур після того, як заручилася зі своїм коханим, отримала від матері цінний подарунок — її весільну сукню. Жінка зберігала своє вбрання від 1984 року і, відповідно, цього року йому виповнилося 39 років.

Девон розповіла Business Insider, що, хоча сукня її матері була гарною, вона не планувала її носити, але хотіла якимось чином включити її у весільне свято. Тому вона вирішила її повністю переробити та з атласної спідниці зробити штани.

Також наречена зазначила, що хоча її вбрання на перший погляд не здається дуже складним, але на його перероблення пішло вісім місяців і коштувало їй близько 1 тисячі доларів. Стільки часу пішло на пошиття та перероблення, оскільки дівчина дуже багато разів їздила на різні примірювання та обговорення дизайну вбрання, адже спроба у швачки була лише одна. Відповідно, спочатку довелося зробити макет штанів з іншої тканини, досягти ідеального посадження на фігурі і тільки після цього приступати до перероблення.

Свій новий костюм зі штанами Девон одягла на вечерю-вечірку, яку організувала перед весіллям.

Девон Ламбур / instagram.com/devlambur

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