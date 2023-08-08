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Відрізала рукав та шлейф: як наречена переробила 30-річну сукню своєї матері

Відрізала рукав та шлейф: як наречена переробила 30-річну сукню своєї матері

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
193
Час на прочитання
2 хв
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Відрізала рукав та шлейф: як наречена переробила 30-річну сукню своєї матері

Наречена Морган Паркер/@morganparkerphotos

Вона хотіла, щоб вбрання підходило для літнього весілля.

Весільна фотографка з Флориди на ім'я Морган Паркер вже багато років знімає пари в їхній важливий день і відповідно спостерігає за організацією, що відбувається і образами наречених. Коли настав її час виходити заміж, Морган вирішила одягнути весільну сукню своєї матері, якій вже 30 років.

Вбрання спочатку мало довгі рукави та однотонну спідницю з дуже довгим шлейфом, прикрашеним лаконічним мереживом. Верхня частина сукні була повністю розшита білими намистинами, а спина була відкрита.

Виходити заміж у початковій версії сукні Морган не захотіла, оскільки її свято мало відбутися у Південній Флориді — регіоні з тропічним кліматом. Відповідно вона вирішила переробити вбрання так, щоб у ньому було менш спекотно, тому наречена відрізала шлейф, один рукав, щоб декольте було асиметричним і зробила розріз на спідниці.

Результатом переробки наречена поділилася в TikTok.

@morganparkerphotos 30 years old dress transformed ✨ Це було так весело, що для мене для дизайну і трансформації. My mom's dress був абсолютно stunning befofe але кинувся в South Florida meant I had to make some changes. Я був здатний вирізати з деякими лейтенантами і sleeve і модернізувати це, коли керувати його орієнтовними банями! #weddingdressinspo #vintageweddingdress #weddingdresstransformation #weddingphotographer #rehersaldinnerdress ♬ In the Mood — Glenn Miller
@morganparkerphotos Unique rehersal dinner idea for brides!! A momemt I will cherrish forever! #rehersaldinnerdress #weddingdressmakeover #2023bride #tipsfromaweddingphotographer #morganparkerphotography ♬ Here Comes the Sun — Relaxing Instrumental Music

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Дата публікації
Перегляди
193
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