Відрізала рукави та шлейф: наречена перешила унікальну шовкову сукню своєї бабусі

В ательє над переробленням сукні працювали близько 12 місяців. На той момент вбранню було вже 76 років.

Любов до вінтажу з кожним роком стає все помітнішою, адже багато хто зі знаменитостей частіше одягають подібні "вбрання з історією" на світські заходи та червоні доріжки. Не виняток і наречені, адже багато хто з них надає перевагу вінтажним сукням, купленим у комісійних магазинах, або сімейним реліквіям, які в їхніх родинах передаються з покоління у покоління.

Саме так вирішила вчинити і наречена на ім'я Кеті Клайнфелтер Брудер, яка одягла сукню своєї бабусі. Шовкова весільна сукня носилася в її сім'ї кількома поколіннями жінок і кожна переробляла її відповідно до свого смаку та епохи, в якій жила.

Кеті Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

"Батьки моєї мами одружилися 13 червня 1948 року. Моя бабуся носила найкрасивішу сукню кольору слонової кістки з атласною талією і баскою. З того часу дві мої тітки одягали цю сукню, останній раз 1988 року – вона оновила її, замінивши атласні рукави на сітку і додавши мереживні деталі по всій сукні. Коли я заручилася у травні 2023 року, моя тітка люб'язно запропонувала мені цю сукню, і я сказала "так" без вагань", – написала вона в Instagram.

Кеті Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

Кеті Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

Однак одягла вбрання Кеті не на саме весілля, а на репетиційну вечерю – rehearsal dinner – це традиційний американський захід, який є можливістю познайомити одне з одним усіх членів сімей нареченого та нареченої та у спокійній, камерній атмосфері обговорити майбутню подію. Репетиційну вечерю проводять зазвичай за кілька днів до весілля.

"Я не лише люблю вінтаж, а й завжди дорожила сімейними реліквіями, і для мене було великою честю мати таку значущу сукню для моєї репетиційної вечері", – сказала наречена.

Сукню вона вирішила зробити кардинально іншою і звернулася за допомогою в ательє. На спині у вбрання з'явився глибокий виріз, а декольте стало квадратним.

Кеті Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

"Хоча у мене були деякі збережені ідеї, коли я вперше подивилась на сукню, я одразу уявила собі її трансформацію. Знаючи, наскільки делікатна тканина, я зрозуміла, що можу зробити лише кілька змін, щоб зберегти її цілісність, але цього було достатньо. Елегантно. Непідвладно часу. Легко. Матеріал, колір та баска на талії були моїми улюбленими елементами сукні. Ми прибрали рукави, мереживо та бант на попереку. Виріз був пом'якшений до квадратного, а спина відкрита до овального вирізу. Ми вкоротили шлейф і використали цю тканину, щоб зробити знімне драпірування на шиї, яке ідеально доповнило образ", — також сказала наречена й додала, що перешивали сукню 12 місяців.

Бабуся Кеті Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

Бабуся Кеті Клайнфелтер Брудер / фото: instagram.com/katieklinefelter

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