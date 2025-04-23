Відрізала рукави та пишну спідницю: наречена кардинально переробила весільну сукню матері

Наречена та її мама

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Вона розповіла виданню PEOPLE, що ця ідея спала їй на думку в жовтні 2023 року, лише через два місяці після заручин з її коханим Овеном Вайтом. Вона та її сестра подумали, що буде весело і мило приміряти сукню, яку її мати одягала понад 30 років тому на весілля, яке відбулося 1992 року.

«Я завжди вважала її сукню красивою, але за старими фотографіями я ніколи не могла по-справжньому зрозуміти, наскільки чудовими були ніжні квіткові мережива та бісер», — каже Даффі. «Вона була запечатана протягом останніх 30 років, тому ми дістали її з коробки тільки для того, щоб я приміряла!»

«Щойно я її одягла, мені спала на думку ідея зняти рукави і спідницю, використовувати ліф як топ і одягти його на одну з моїх весільних церемоній», — додає вона.

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З дозволу та допомогою матері, наречена так і зробила. Її мама розпорювачем швів відокремила ліф від спідниці, і потім вони віднесли тканину до швачки, яка відрізала рукави і закінчила шви. Не потрібно було вносити більше жодних змін, оскільки сукня сиділа на нареченій ідеально, і весь процес було завершено за кілька тижнів.

«Моя мама була зі мною всю дорогу!» — пояснює вона. «Вона дуже підтримала ідею від самого початку і пожартувала, що з сукні вистачить тканини на два нові вбрання. Вона допомогла мені знайти швачку і ходила зі мною на примірювання».

«Моїй мамі це дуже сподобалося, і їй сподобалося бачити, як я вдихаю в неї нове життя!» — Продовжує вона. «Її зворушила ця ідея, і вона подумала, що це такий милий маленький проєкт, над яким ми могли б попрацювати разом. Вона була дуже горда бачити мене в ній».

Її мати була не єдиною, кому сподобалася ця ідея. Наречена розповіла, що її батько, 63-річний Джон Даффі, також знав, що вони працювали над переробленням сукні, і коли він нарешті побачив її на ній вперше на день її дівич-вечора — був дуже зворушений.

Наречена зазначає, що почувалася «насправді красивою» у своїй новій сукні, і каже, що їй особливо сподобалося розповідати гостям про вбрання.