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Відрізала та вдосконалила: наречена зробила зі старої сукні матері "цукерку" і вийшла в ній заміж
Блогерка із Великої Британії на ім'я Занна підкорила всіх своєю весільною сукнею, адже раніше вбрання належало її матері.
Святкування весілля Занна та її наречений розділили на два етапи, оскільки мали дві церемонії — у Лондоні відбувся цивільний розпис, а на Майорці церемонія з гостями, клятвами та банкет.
Для весілля у Великій Британії вона вирішила одягти вбрання, в якому її мати йшла до вівтаря 1979 року.
Це була ніжна сукня білого кольору з довгими рукавами, шлейфом, мереживом і високою горловиною. Однак Занна набагато вища, ніж була в молодості її мама, тому сукня не підійшла їй за розміром.
Вона вирішила відрізати сукню, а також зробити в ній декольте та бретельки. Мереживо швачка акуратно вирізала і пришивала, створюючи унікальний візерунок.
Також до сукні додали знімний шлейф.
За англійською традицією, в образі мало бути щось синє, тому до сукні додали бирку з ініціалами нареченої та нареченого.
Мама Занни була у захваті від весільного вбрання дочки.
А такий вигляд сукня мала спочатку:
Деталями перероблення сукні наречена ділилася з підписниками в TikTok.
Також у день весілля Занна доповнила цей образ жакетом.