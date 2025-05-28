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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Відрізала та вдосконалила: наречена зробила зі старої сукні матері "цукерку" і вийшла в ній заміж

Блогерка із Великої Британії на ім'я Занна підкорила всіх своєю весільною сукнею, адже раніше вбрання належало її матері.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наречена Занна

Наречена переробила сукню матері

Святкування весілля Занна та її наречений розділили на два етапи, оскільки мали дві церемонії — у Лондоні відбувся цивільний розпис, а на Майорці церемонія з гостями, клятвами та банкет.

Для весілля у Великій Британії вона вирішила одягти вбрання, в якому її мати йшла до вівтаря 1979 року.

Наречера

Наречера

Наречена та наречений

Наречена та наречений

Мати нареченої

Мати нареченої

Це була ніжна сукня білого кольору з довгими рукавами, шлейфом, мереживом і високою горловиною. Однак Занна набагато вища, ніж була в молодості її мама, тому сукня не підійшла їй за розміром.

Наречена дістає сукню з коробки

Наречена дістає сукню з коробки

Такий вигляд сукня мала спочатку

Такий вигляд сукня мала спочатку

Вона вирішила відрізати сукню, а також зробити в ній декольте та бретельки. Мереживо швачка акуратно вирізала і пришивала, створюючи унікальний візерунок.

Деталі сукні

Деталі сукні

Також до сукні додали знімний шлейф.

Так сукні виглядає ззаду

Так сукні виглядає ззаду

За англійською традицією, в образі мало бути щось синє, тому до сукні додали бирку з ініціалами нареченої та нареченого.

Блакитні деталі сукні

Блакитні деталі сукні

Весільна сукня після переробки

Весільна сукня після переробки

Весільна сукня після переробки

Весільна сукня після переробки

Мама Занни була у захваті від весільного вбрання дочки.

Наречена та її мама

Наречена та її мама

Наречена та її мама

Наречена та її мама

А такий вигляд сукня мала спочатку:

Деталями перероблення сукні наречена ділилася з підписниками в TikTok.

Також у день весілля Занна доповнила цей образ жакетом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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