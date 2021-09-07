Вигідне капіталовкладення: п'ять сумок, які дорожчають рік від року

Мода завжди грала цінністю речей віртуозно: те, що вчора було "на піку" і, відповідно, вартувало дорого, сьогодні — вже вдвічі дешевше, а завтра буде розпродано за мінімальною ціною. Але є у фешнсвіті речі, які не знецінюються з часом — сумки- "ікони". Вони підвищують статус власника і перебувають поза модних тенденцій. Їх хочуть всі, а деякі всерйоз готові на них молитися.

Джейн Біркін з сумкою Birkin від Hermes / Getty Images

Найвідоміші сумки- "ікони" виробляє Модний Дім Hermes: це легенда всіх часів і народів Birkin і трохи менш популярна, але така ж бажана Kelly.

Джейн Біркін з сумкою Birkin від Hermes / Getty Images

Перша присвячена співачці і акторці 60-х Джейн Біркін. Згідно з розтиражованим пресою фешнпереказом, сумка Birkin з'явилася на світ завдяки випадковій зустрічі в салоні літака самої Біркін і керівника бренду Hermes Жан-Луї Дюма. Акторка поскаржилася, що не може знайти зручну сумку, і Жан-Луї запропонував придумати, точніше, створити такий аксесуар разом.

Кім Кардашян та її Birkin / Getty Images

У них вийшло так добре, адже досі сумку імені Джейн можна отримати, лише "відстоявши" рік в черзі — їй немає рівних. І з часом вона стає тільки дорожчою.

Грейс Келлі з сумкою Kelly від Hermes / Getty Images

Музою моделі Kelly стала оскароносна княгиня Монако Грейс Келлі. Спочатку сумка носила назву Sac à dépêches (в перекладі з французької — "на кожен день"). Але 1956 року, коли Грейс була змушена приховувати від папараці свою вагітність, в публічних місцях вона стала прикривати живіт улюбленою сумкою. Так Sac à dépêches з'явилася на обкладинках всіх ЗМІ, і заповзятливий керівник Дому Hermes вирішив присвоїти їй ім'я Kelly.

Kelly від Hermes / Getty Images

В цю модель 2009 року були внесені зміни. Однак вона досі популярна, досі має захмарну ціну, оскільки, як і сумка Birkin, повністю виробляється вручну.

Принцеса Діана з сумкою Lady Dior / Getty Images

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Сумка Lady Dior — ще один модний міф про прекрасну принцесу й її улюбленицю. Елегантний аксесуар зі шкіри, створений Джанфранко Ферре в середині 1990-х для Дому Christian Dior, був ексклюзивним продуктом: першою власницею Chouchou (так вона спочатку називалася) стала дружина французького президента, мадам Ширак. Але легендарною вона стала завдяки Діані, принцесі Уельській. Одного разу зупинивши свій вибір на цій сумці, Леді Ді зуміла зробити її знаковою для визначення власного стилю, а через два роки після виходу сумку перейменували на її честь.

Після трагічної загибелі принцеси Lady Dior стала культовою річчю: Девід Лінч, наприклад, присвятив їй короткометражний фільм, наділивши її містичними властивостями фетиша. Знамениту сумку Дім Christian Dior випускає і до цього дня. Досі в очах багатьох вона залишається символом розкоші і гарного смаку.

Speedy від Louis Vuitton / Getty Images

У модного Дому Louis Vuitton, який спочатку спеціалізувався на виробництві багажу і сумок різного призначення, природно, теж є "ікона": Speedy — перша модель бренду. Вона з'явилася 1930 року, і до цієї пори настільки бажана, що є сумкою, яку найчастіше підробляють.

Speedy від Louis Vuitton / Getty Images

Гіларі Дафф з сумкою Speedy від Louis Vuitton / Getty Images/Fotobank

Цікаво, що знамениту монограму LV Жорж Віттон (син Луї) розробив спеціально, щоб захистити продукцію свого бренду від фальсифікації. Однак, як показав час, це не врятувало ситуацію ... Жорж, власне, придумав і Speedy. Спочатку її виробляли лише в одному варіанті — висотою 30 см. Але 1965 року Одрі Гепберн звернулася до Louis Vuitton з проханням зробити для неї Speedy поменше, і їй не відмовили. Незабаром світ побачили Speedy 25 см, а після 35 і 40 см.

Бріджит Бардо з сумкою Chanel 2.55 / Getty Images

Статусний фетиш є і у Модного дому Chanel — сумка 2.55. Стьобана сумка, яку можна носити "без рук", була придумана самою мадемуазель понад пів століття тому. Її назва — дата появи на світ: лютий 1955 року. Деякі ідеї і деталі Коко Шанель запозичила у мешканок монастиря, в якому виросла: бордова підкладка повторювала колір одягу дітей, які перебували на вихованні в монастирському притулку, а ручка була скопійована з ланцюжка, що використовували черниці для носіння ключів. З плином часу 2.55 злегка видозмінилася (з'явилися нові забарвлення, тканини, метал ланцюжка), незмінним залишилося одне — бажання нею володіти. Воно виникає рано чи пізно у більшості жінок, які цікавляться модою.

Chanel 2.55

У світі моди є ще багато відомих і бажаних сумок. Але Birkin, Kelly, Speedy, Lady Dior і 2.55 — най-най. Вони, як і коштовності, — гідні капіталовкладення. Доповнивши будь-який свій ансамбль однієї з них, ви починаєте транслювати світові, що успішні, заможні, що у вас все добре, навіть якщо це далеко не так. Погодьтеся, в більшості випадків меседж, що так однозначно читається суспільством, дорогого вартий.

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Руслана Нефедченко

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