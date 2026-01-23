Вікторія Бекхем розповіла про предмет гардероба, який, на її думку, повинна мати кожна жінка

Вікторія Бекхем youtube.com_@callherdaddy / © YouTube

Реклама

Від підліткових років із прищами до міжнародної зірки стилю, Вікторія Бекхем пройшла непростий шлях. Її життєва історія — це не лише музика та червоні доріжки, а й розуміння моди як інструменту впевненості та самовираження. Після того як вона заснувала власний бренд 2008 року, Вікторія стала символом сучасної елегантності.

Під час промотуру свого документального фільму, спеціально для випуску «Call Her Daddy» вона відповіла на запитання про те, який предмет гардероба має бути у кожної жінки. Її відповідь — ідеальний смокінг-жакет або ідеальні джинси. Якщо з останніми все більш-менш зрозуміло — кожна жінка знає цінність правильно підібраних джинсів, то жакет має вигляд сміливого кроку, який заперечує стереотипи та поєднує жіночність із силою.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Чому саме смокінг-жакет

Запозичений із чоловічого формального стилю, жіночий смокінг-жакет має чітку посадку, елегантні лацкани та класичний однобортний чи двобортний фасон. На перший погляд, це може здатися рідкісним предметом для щоденного ужитку. Але якщо згадати ікон стилю, як Yves Saint Laurent із його культовим Le Smoking або Бʼянку Джаггер із легендарним весільним костюмом, стає зрозуміло, що смокінг-жакет — це символ сили, впевненості та незалежності, який здатний перевернути будь-який образ. Цей предмет гардероба універсальний:

Реклама

підійде будь-якій фігурі

поєднується як із вечірньою спідницею, так і з базовими джинсами

додає впевненості навіть у найстресовіші дні.

Справжній смокінг-жакет — це стильний тріумф, коли «нічого надіти». Він допомагає відчути себе впевненою та готовою зайняти власний простір.

Не важливо, чи ви ходите на благодійні гала-вечори та королівські заходи, як Леді Бекхем. Ідеально підібраний смокінг-жакет може стати вашим секретним союзником у повсякденному житті. Він дарує стиль, силу та сміливість, а також універсальність, яку складно переоцінити.

Тому наступного разу, коли відкриєте шафу, замість того щоб панікувати, просто надягніть свій ідеальний жакет і світ стане вашим.