Вікторія Бекхем розповіла, що надає перевагу звичайній футболці та як її удосконалити деталями

Вікторія Бекхем давно довела, що розуміє мову сучасного гардероба. Колишня учасниця Spice Girls, а сьогодні — одна з найвпливовіших британських дизайнерок, побудувала модний бренд, відомий своїм мінімалізмом і увагою до базових речей, про це розповіло видання Woman&Home.

У 2008 році Бекхем вперше вийшла на подіум як дизайнерка, і з того часу її підхід до одягу став синонімом «розумної простоти». Особливу увагу вона приділяє саме базовим речам, тим, які формують основу гардероба.

Однією з таких речей стала біла футболка, яку вона неодноразово називала особистим «об’єктом одержимості».

Біла футболка — не така проста, як здається

У розмовах і інтерв’ю Бекхем неодноразово підкреслювала, що навіть найпростішу річ потрібно продумувати до дрібниць. Для неї ідеальна футболка — це баланс кількох параметрів:

правильна довжина рукава

ідеальна висота горловини

якісна бавовняна тканина

продумана посадка, яка не обтяжує силует

Саме ці деталі визначають, чи виглядає річ елегантно, чи просто «звичайно».

Крій має значення

Особливу увагу дизайнерка приділяє силуету. Її підхід, завжди чисті лінії та комфортна, але продумана форма. Білу футболку вона створює так, щоб вона не створювала зайвого об’єму у талії, легко заправлялася у пояс без зайвих складок і м’яко повторювала лінії тіла.

Окремий акцент — трохи вкорочений крій, який дозволяє гармонійно поєднувати футболку з високою посадкою штанів або спідниць.

Річ, яка змінює гардероб

Саме така футболка стає основою капсульного гардероба. Вона легко адаптується до різних стилів і ситуацій:

З широкими джинсами. Вкорочений силует підкреслює талію та створює баланс із об’ємним низом.

Під костюм. Мінімалістична футболка ідеально лягає під піджак і не створює зайвого об’єму навіть у щільних силуетах.

З джинсами та блейзером. Це класика, яка завдяки правильній посадці має сучасний та зібраний вигляд.

Від подіуму до мас-маркету

Підхід Бекхем до базових речей став частиною масового тренду — уваги до базових речей. Вона також брала участь у колабораціях із мас-маркет брендами, де ключова ідея залишалася незмінною. навіть проста річ має бути продуманою до найменших деталей.

Біла футболка — це не фон для образу, а його основа. І саме тому вона заслуговує стільки уваги, скільки ми зазвичай віддаємо складним речам. Досвід Вікторії Бекхем показує, що стиль не завжди про складність, а радше про точність. І якщо знайти «ту саму» футболку, раптом виявляється, що весь гардероб починає працювати інакше.

