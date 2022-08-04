Вінтажна сукня з секондхенду: історія двох приголомшливих весільних вбрань

Кожна наречена хоче бути чарівною і щоб її весільний образ не був схожий ні на який інший. Хтось заради цього купує дизайнерські сукні, хтось шиє вбрання своєї мрії на замовлення, але ось 20-річна студентка зі США на ім'я Лілі Суінделл не хотіла витрачатися на весільну сукню і придбала два свої вбрання на секонд-хенді.

У звичайному житті Лілі не купу нових речей, а віддає перевагу тому, що продається в секондхендах. Дівчина купує речі, переробляє їх та вдихає в них нове життя, а потім залишає собі, продає на своєму сайті чи через соцмережі. Саме тому Суіндел одразу знала, що її весільна сукня теж буде "з других рук".

Через кілька місяців після того, як її хлопець зробив пропозицію, Лілі вирушила до Галвестона, штат Техас, де наткнулася на весільну сукню 1970-х років, яка коштувала лише 50 доларів. Дівчина одразу зрозуміла, що це вбрання ідеально підходить для її весільної церемонії, яку вона хотіла зробити у ретро та бохо-стилі.

Весільна сукня Лілі Суінделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

В оригіналі сукня мала горловину з рюшами, довгі мереживні рукави та багатоярусну спідницю. Знайдену сукню наречена вирішила трохи змінити і віднесла до знайомої швачки. Оскільки весілля Лілі мало відбутися в теплу пору року, вона не хотіла залишати довгі рукави, а також позбулася високого коміра, але водночас залишила незайманими мереживо на декольте.

Весільна сукня Лілі Суінделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

Придбала сукню наречена за 50 доларів, а зміни їй коштували 60 доларів, таким чином сумарна вартість вийшла 110 доларів.

Весільна сукня Лілі Суінделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

"Я знайшла майже таку саму сукню в BHLDN і могла б купити її за 2000 доларів", — сказала вона в інтерв'ю Insider. "Але натомість я купив її за 50 доларів".

Також дівчина дуже хотіла, щоб у неї було друге вбрання, зручніше, в якому вона могла б станцювати, і коли Лілі наткнулася на ще одну випускну сукню 1950-х років, вона зрозуміла, що її мрія може стати реальністю. Вбрання обійшлося дівчині в 100 доларів (спочатку воно коштувало 125 доларів, але вона вмовила продавця знизити ціну), вона його вкоротила, замінила блискавку на спині, вшила та прибрала бретельки. Зміни коштували дівчата 50 доларів.

Весільна сукня Лілі Суінделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

"Вона просто впала мені на коліна. Я навіть ніколи не шукав її", — сказала вона про сукню в тому ж інтерв'ю.

Весільна сукня Лілі Суінделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

Також немало важливо у цій історії і те, що вінтиж любить і вже чоловік Лілі – Блейк Суінделл. Молодий чоловік теж змінив два костюми, один з яких перебув на eBay і сам перешив його, а ось другий костюм раніше належав його батькові.

Весільна сукня Лілі Суінделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

На сторінці в Instagram вона також розповіла, що всі прикраси були зроблені їхніми руками, а також вони приготували вдома їжу та принесли свої квіти.

Весільна сукня Лілі Суінделл (Lily Swindell) / Фото: www.instagram.com/lil.bit.of.my.closet

"Я знаю так багато людей, які брали кредити та позичали багато грошей або брали зі своїх заощаджень, тому що вони хочуть ідеальне весілля. Нам не потрібно було турбуватися про це, і було так чудово", — зізналася Лілі.

Декількома красивими знімками з весілля Лілі та Блейка поділився їхній весільний фотограф.

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