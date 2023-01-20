Вінтажна сукня за 100 фунтів: наречена з Лондона показала, як переробила вбрання у стилі 70-х

Дбаючи про екологію, багато дівчат все частіше обирають весільні вбрання з вінтажних магазинів або секондгендів. Так зробила і наречена з Лондона на ім'я Піп Джоллі – дизайнерка взуття та знавчиня коктейлів.

Дівчина вже багато років вибирає для себе перероблені речі з вінтажних магазинів і секондгендів, тому, коли їй довелося шукати своє весільне вбрання, вона точно знала, що купувати новий не буде, а вибере щось, що вже було у вжитку. Тим паче, що це часто дає можливість добре заощадити.

Історією свого образу наречена, яка одружилася на початку осені 2022 року, поділилася з виданням Cosmopolitan.

Піп та її наречений мали не звичайне весілля - темою свята був фільм 1996 року "Ромео і Джульєтта" та "Студія 54" - культовий нічний клуб і всесвітньо відома дискотека, що прославилася легендарними вечірками. Саме тому наречена, яка також дуже любить 70-ті вирішила, що її сукня має бути у відповідному стилі.

"У мене було приблизне бачення того, що я хотіла, і це була не просто сучасна весільна сукня. У будь-якому випадку, я ношу лише вінтажні та екоречі, тому я знала, що весільна сукня буде чимось вінтажним. І я дуже люблю моду 70-х", - сказала Піп, також зазначивши, що не хотіла витрачати багато грошей на вбрання, оскільки знала, що носитиме його лише кілька годин.

У результаті сукня стала нареченій у 100 фунтів (це близько 4535 гривень).

"Я б назвала її культовою весільною сукнею 70-х. Вона дійсно обтисла зверху, з великою спідницею, маленьким шлейфом, величезними рукавами і приголомшливим вирізом. Вона також вкрита мереживом, це було красиво. Це була сукня моєї мрії".

Також дівчина зауважила, що її не дуже турбував стан вбрання, бо вона знала, що хімчистка все виправить. Коли вона купила вбрання, на ньому було кілька плям. Також Джоллі звернула увагу на те, що багато вінтажних суконь 70-х дуже маленьких розмірів, тому коли вона знайшла свою, була неймовірно щаслива.

Але було одне "але" - у талії і по довжині сукня підійшла ідеально, а ось у бюсті була малою, тому вона занесла її в ательє і трохи переробила. В результаті швачка видалила блискавку, зробивши спину повністю відкритою.

Свою милу весільну сукню зі шлейфом, рюшами та рукавами-дзвонами дівчина доповнила фатою, вінком з квітів та туфлями, дизайн яких сама ж і розробила.

А щодо нариченого, то його образ теж був концептуальним. Тканину для костюма Піп купила на фабриці, яка продає рулони, що залишилися від масового виробництва одягу. Подружки нареченої також були у вінтажних образах.

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