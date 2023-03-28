Вирішила не зберігати: наречена продала сукню наступного дня після весілля та розповіла чому

Дівчина вирішила, що сукні ліпше подарувати друге життя, ніж вона буде припадати пилом у шафі.

Хтось із наречених дбайливо зберігає свої сукні десятиліттями з ностальгічних міркувань, але є й інша категорія жінок, які вирішують не займати місце у шафі величезною сукнею. Саме до другої групи належить дівчина з Ірландії на ім'я Ізабель Глісон. Вона та її коханий Гері Бірн одружилися у розпал пандемії коронавірусу у вересні 2021 року. На нареченій була ніжна сукня з пишними рукавами та довгим шлейфом від бренду Halfpenny London, яку вона купила за 5000 євро.

Наступного дня після свята Ізабель продала вбрання, оскільки після розміщених нею фотографій у Instagram, хтось із її підписниць запропонував її купити. Так вбрання вирушило до нової власниці за 2800 євро.

"Я завжди збиралася продати сукню. Очевидно, це була величезна інвестиція, і я знала, що хочу, щоб хтось ще насолоджувався всіма цими прикрасами та шовковою органзою, але я не очікувала, що продам її наступного дня", — сказала наречена Dublin Live.

Також вона зазначила, що спогади та фотографії у сукні – це все, що їй потрібно: "Усі фотографії дня залишаться у вас на все життя, і це рішення було правильним".

За професією Ізабель стилістка та професійна баєрка, тому не дивно, що після весілля та вдалого продажу вбрання вона вирішила запустити власний сайт ReBride з перепродажу весільних суконь. На своєму сайті вона також виставила ще один свій весільний образ — довгу білу сукню з райдужними бантами на спині, яку одягала на розпис у РАГСі. Вбрання від бренду Olivia Rubin вона спочатку купила за 750 євро, а продати вирішила за 400 євро.

"У середньому наречена буде носити свою сукню лише 13 годин, і ймовірно, більшість наречених витратять більше часу на пошук відповідної сукні, ніж на її носіння", — каже Ізабель, радіючи, що змогла продати вбрання і повернути частину грошей витрачених на нього.

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