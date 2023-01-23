Вирішила не зберігати: наречена відрізала свою сукню просто на весіллі та стала зіркою Мережі

Багато наречених дуже дорожать своїми весільними вбраннями, адже вони для них асоціюються з приємними спогадами, хвилюванням, з яким вони їх обирали, а також красою і, звичайно, самим весіллям. Тому після свята дівчата ховають вбрання у коробки або спеціальні чохли та просто зберігають вдома для наступних поколінь.

Але є й інша категорія наречених, які після весілля сукні продають чи переробляють, аби використовувати надалі.

Наречена ж на ім'я Морган Русинко з міста Форест Гілл, що у США, вирішила інакше — дівчина відрізала сукню просто посеред свого весілля. Відео процесу вона поділилася TikTok і воно стало вірусним.

Вбрання дівчини було довгим, мало невеликий шлейф і не мало бретельок, а лінія декольте була виконана у формі серця. Також сукню прикрашала елегантна вишивка у вигляді листя на ліфі та спідниці.

Згідно з коментарями, які Морган залишила під відео, вона не збиралася спочатку вкорочувати вбрання, але під час свята їй стало дуже жарко в довгій багатошаровій спідниці, тому вона вирішила позбавити себе мук і попросила маму відрізати сукню вище колін. Таке рішення шокувало користувачів соцмережі.

Також вона розповіла, що мала коротку сукню, яку одягала на репетицію церемонії, однак вона її забула, тому, щоб не страждати від спеки, Русинко просто відрізала вбрання.

Нам здається, що у короткій версії сукня теж має досить милий вигляд. А ви як гадаєте? Залишіть свою реакцію нижче.

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