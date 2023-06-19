Вирізи, прозорість та багато червоного: Андре Тан назвав головні модні тренди літа 2023

1. Монохром у кольорі

Монохром став наймоднішим поєднанням цього сезону! Не бійтеся експериментувати з образами у кольорі — фуксія, глибокий темно-синій та зелений, і навіть образи в монохромних принтах — сміливо додавайте до свого гардеробу!

Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

2. Вирізи та відкритий живіт

Відкритий живіт став головним трендом цього літа. Тепер це не лише спущені на стегна штани та джинси, але й відкриті ґудзики кардиганів, а також розрізи у сукнях та навіть шкіряних куртках. Такі елементи допомагають зробити образи більш текстурними та цікавими, а також надають пікантності найпростішим вбранням. Зверніть увагу на сукні з фігурними вирізами без додаткового декору та принту. Вони, до речі, мають дуже крутий вигляд на монохромних сукнях!

Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

3. Кроптопи

Кроптопи, особливо в білизняному стилі, будуть на піку популярності цього літнього сезону. Вони ідеально поєднуються зі штанами, джинсами, шортами, бермудами та спідницями. Доповнивши образ піджаком або сорочкою, ви можете створити збалансованіший образ, який поєднує в собі сексуальність та зберігає загадку.

Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

4. Прозорість

Попри те, що оверсайз все ще залишається актуальним трендом, жіночні образи ніхто не скасовував. Напівпрозорі сукні, спідниці та топи сміливо додавайте до свого гардеробу. Легкі й повітряні вбрання, доповнені грубим взуттям, створять свіжий та модний образ.

Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

5. Яскравий червоний

Я впевнений, ви помітили, що багато зірок обирає саме цей колір, тому що він є безпрограшним варіантом для будь-якого предмета вашого гардеробу. Головне - підібрати правильні поєднання. Червоний сам по собі виступає досить самостійним, тому не перебільшуйте з аксесуарами.

Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

Обирайте, що вам до душі, але, пам’ятайте, що ваш гардероб завжди залишається вибором власного стилю та вираженням вашої особистості через моду. Насолоджуйтеся модою та створюйте неповторні образи на свій смак!

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