Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вирізи, прозорість та багато червоного: Андре Тан назвав головні модні тренди літа 2023

Дата публікації
Перегляди
4202
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вирізи, прозорість та багато червоного: Андре Тан назвав головні модні тренди літа 2023

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальниками трендами цього літа, на які варто звернути увагу.

1. Монохром у кольорі

Монохром став наймоднішим поєднанням цього сезону! Не бійтеся експериментувати з образами у кольорі — фуксія, глибокий темно-синій та зелений, і навіть образи в монохромних принтах — сміливо додавайте до свого гардеробу!

Тренди літа 2023 / © Instagram Андре Тана
Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

2. Вирізи та відкритий живіт

Відкритий живіт став головним трендом цього літа. Тепер це не лише спущені на стегна штани та джинси, але й відкриті ґудзики кардиганів, а також розрізи у сукнях та навіть шкіряних куртках. Такі елементи допомагають зробити образи більш текстурними та цікавими, а також надають пікантності найпростішим вбранням. Зверніть увагу на сукні з фігурними вирізами без додаткового декору та принту. Вони, до речі, мають дуже крутий вигляд на монохромних сукнях!

Тренди літа 2023 / © Instagram Андре Тана
Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

3. Кроптопи

Кроптопи, особливо в білизняному стилі, будуть на піку популярності цього літнього сезону. Вони ідеально поєднуються зі штанами, джинсами, шортами, бермудами та спідницями. Доповнивши образ піджаком або сорочкою, ви можете створити збалансованіший образ, який поєднує в собі сексуальність та зберігає загадку.

Тренди літа 2023 / © Instagram Андре Тана
Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

4. Прозорість

Попри те, що оверсайз все ще залишається актуальним трендом, жіночні образи ніхто не скасовував. Напівпрозорі сукні, спідниці та топи сміливо додавайте до свого гардеробу. Легкі й повітряні вбрання, доповнені грубим взуттям, створять свіжий та модний образ.

Тренди літа 2023 / © Instagram Андре Тана
Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

5. Яскравий червоний

Я впевнений, ви помітили, що багато зірок обирає саме цей колір, тому що він є безпрограшним варіантом для будь-якого предмета вашого гардеробу. Головне - підібрати правильні поєднання. Червоний сам по собі виступає досить самостійним, тому не перебільшуйте з аксесуарами.

Тренди літа 2023 / © Instagram Андре Тана
Тренди літа 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

Обирайте, що вам до душі, але, пам’ятайте, що ваш гардероб завжди залишається вибором власного стилю та вираженням вашої особистості через моду. Насолоджуйтеся модою та створюйте неповторні образи на свій смак!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4202
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація