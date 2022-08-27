Вирізи, торочка та низьке посадження: Андре Тан назвав п'ять трендів осені 2022

Український дизайнер розповів про головні модні хіти цієї осені.
Спортивна естетика
Гучною колаборацією цього модного місяця знову відзначилися Gucci. Алессандро Мікеле взяв у партнери Adidas і показав кілька образів, що об'єднали ДНК обох брендів. Спортивна тематика надихнула й інших дизайнерів, які розбавили луки несподіваними спортивними аксесуарами, топами, куртками та головними уборами.
Фуксія
Фуксію у своїх колекціях використовували такі бренди, як Michael Kors, Richard Quinn та Versace. Але найбільше відзначився, звичайно, П'єрпаоло Піччолі – креативний директор італійського Дому моди Valentino. Він присвятив цьому відтінку 80 відсотків своєї нової колекції. Наступної осені достатньо буде додати до образу лише одну яскраву річ або одягнути фуксію з ніг до голови.
Торочка
Так-так, другий сезон поспіль. У тренді знову буде довга торочка, яка прикрасила пончо, пальта, кетсьюти та кейпи у колекціях Stella McCartney, Etro та Bottega Veneta.
Низьке посадження
Джинси, спідниці та штани із заниженою лінією талії матимуть крутий вигляд з кроптопами, укороченими жакетами та светрами, а також об'ємними бомберами та шкіряними куртками-косухами.
Вирізи
І знову привіт! Зробити образ виразнішим та спокусливішим допоможуть вирізи на топах, сукнях та боді. Надихайтеся колекціями Saint Laurent, Valentino та Roberto Cavalli.
Читайте також:
- "Війна не має статі": Андре Тан подарував українським жінкам один день довоєнного життя
- Подаруй футболку підлітку, який постраждав від війни: новий бренд Андре Тана запустив благодійну ініціативу
- Андре Тан розповів цікаві факти про українську вишиванку
- "Ви круті!": Андре Тан звернувся до українців і захопився їхньою мужністю