Вирізи, торочка та низьке посадження: Андре Тан назвав п'ять трендів осені 2022

Спортивна естетика

Гучною колаборацією цього модного місяця знову відзначилися Gucci. Алессандро Мікеле взяв у партнери Adidas і показав кілька образів, що об'єднали ДНК обох брендів. Спортивна тематика надихнула й інших дизайнерів, які розбавили луки несподіваними спортивними аксесуарами, топами, куртками та головними уборами.

Фото: Instagram Андре Тана

Фуксія

Фуксію у своїх колекціях використовували такі бренди, як Michael Kors, Richard Quinn та Versace. Але найбільше відзначився, звичайно, П'єрпаоло Піччолі – креативний директор італійського Дому моди Valentino. Він присвятив цьому відтінку 80 відсотків своєї нової колекції. Наступної осені достатньо буде додати до образу лише одну яскраву річ або одягнути фуксію з ніг до голови.

Фото: Instagram Андре Тана

Торочка

Так-так, другий сезон поспіль. У тренді знову буде довга торочка, яка прикрасила пончо, пальта, кетсьюти та кейпи у колекціях Stella McCartney, Etro та Bottega Veneta.

Фото: Instagram Андре Тана

Низьке посадження

Джинси, спідниці та штани із заниженою лінією талії матимуть крутий вигляд з кроптопами, укороченими жакетами та светрами, а також об'ємними бомберами та шкіряними куртками-косухами.

Фото: Instagram Андре Тана

Вирізи

І знову привіт! Зробити образ виразнішим та спокусливішим допоможуть вирізи на топах, сукнях та боді. Надихайтеся колекціями Saint Laurent, Valentino та Roberto Cavalli.

Фото: Instagram Андре Тана

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