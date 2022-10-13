Вишиванки для президентів: дизайнерка з Львівщини шиє сорочки для політиків, які підримують Україну

Роботи української майстрині є у президентів Польщі та країн Балтії.

Галина Шуневич, дизайнерка з Львівщини, створює сорочки для політиків і дипломатів, які підтримують Україну. Вишиваний одяг жінка вже надіслала президентам Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Отримав сорочку і колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон і очільник уряду Японії. А ще одна - попрямувала за океан до Джо Байдена.

Дарувати сорочки очільникам урядів та президентам – виявилось простіше, ніж здавалося, розповіла пані Галина. З такою пропозицією жінка просто звернулась до посольств та українських громад у різних країнах. Так усе і почалося.

"Я почала писати і розказувати про свою ідею. І всім кому я писала, всім сподобалася ідея", - розповіла вона.

Першим клієнтом дизайнерки став її чоловік. Також на нього пані Галина приміряє сорочки, які поїдуть до президентів. Перед початком роботи вона дуже непокоїться через розмір, тож ретельно вивчає фото та відео з політиками.

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