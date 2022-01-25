Вишивка, ніжні відтінки та лаконічні силуети: у Парижі минув показ Dior

24 січня нову кутюрну колекцію весна-літо 2022 року Модного дому Dior презентувала креативна директорка бренду Марії Грації К'юрі.

Показ відбувся у межах Тижня високої моди в Парижі. Проходило шоу у Музеї Родена, на тлі величезних робіт сучасних індійських художників Мадхві Парекх та Ману Парех, які були вишиті майстрами Школи ремесел Чанакья у Мумбаї.

У своїх роботах модельєрка спробувала не використовувати багато кольорів, а ті відтінки, які були представлені в колекції, дуже лаконічні, ніжні, пастельні. Також важливе місце в вбраннях зайняв простий силует і ручна вишивка камінням, бісером, лелітками. Марія Грація К'юрі присвятила свою колекцію людським зв'язкам.

Показ Dior Весна-Літо 2022 / Getty Images

"Мені хотілося б, щоб ми більше часу проводили разом, могли взяти одне одного за руки, відчути тепло дотиків і підтримку ближнього", — розповідає Марія Грація К'юрі.

Показ Dior Весна-Літо 2022 / Getty Images

Показ Dior Весна-Літо 2022 / Getty Images

Показ Dior Весна-Літо 2022 / Getty Images

Переглянути весь показ можна тут:

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