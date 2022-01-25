Вишивка, ніжні відтінки та лаконічні силуети: у Парижі минув показ Dior

24 січня нову кутюрну колекцію весна-літо 2022 року Модного дому Dior презентувала креативна директорка бренду Марії Грації К'юрі.
Показ відбувся у межах Тижня високої моди в Парижі. Проходило шоу у Музеї Родена, на тлі величезних робіт сучасних індійських художників Мадхві Парекх та Ману Парех, які були вишиті майстрами Школи ремесел Чанакья у Мумбаї.
У своїх роботах модельєрка спробувала не використовувати багато кольорів, а ті відтінки, які були представлені в колекції, дуже лаконічні, ніжні, пастельні. Також важливе місце в вбраннях зайняв простий силует і ручна вишивка камінням, бісером, лелітками. Марія Грація К'юрі присвятила свою колекцію людським зв'язкам.
"Мені хотілося б, щоб ми більше часу проводили разом, могли взяти одне одного за руки, відчути тепло дотиків і підтримку ближнього", — розповідає Марія Грація К'юрі.
Переглянути весь показ можна тут:
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