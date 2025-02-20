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Вишукані сукні та асиметричні спідниці: бренд Mint презентував колекцію з шовку і деніму

Вишукані сукні та асиметричні спідниці: бренд Mint презентував колекцію з шовку і деніму

Фото Ukrainian Fashion Week

Колекція демонструє, як перероблені тканини можуть мати вишуканий і сучасний вигляд.

У межах Українського тижня моди відбувся показ бренду Mint, на якому він презентував колекцію під назвою "Rebirth: Denim & Silk Symphony".

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

Колекція переосмислює моду через призму екологічної відповідальності і високого дизайну. Вона символізує гармонію протилежностей, поєднуючи грубий, перероблений денім із делікатним, відновленим шовком у єдиний модний твір.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

Нова капсула досліджує тему переродження – як старі, забуті матеріали можуть отримати нове життя.

Джинсові тканини, зібрані зі старих речей і виробничих залишків, трансформуються у сміливі архітектурні силуети, а ніжний шовк додає цим образам елегантності та плавності.  Кожен виріб розповідає історію циклічності моди, де навіть найпростіший матеріал може стати витвором мистецтва.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

За словами дизайнерок бренду Юлії Книжки і Оксани Рожко, ця колекція – не лише про одяг, а й про майбутнє, де мода не шкодить природі, а співпрацює з нею.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

На подіумі моделі продемонстрували луки в об’ємних жакетах, асиметричних спідницях, вишуканих блузках, сукнях міді та максі і вбранні з драпуванням шовку, який контрастує з грубою текстурою деніму.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week

Для створення речей використали перероблений денім із зібраних джинсів і шовкові тканини. Кольорова гама колекції: відтінки коричневого, мокко мус, насичено-червоний і вінтажний блакитний.

Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Фото Ukrainian Fashion Week
Оксана Рожко та Юлія Книжка/Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Оксана Рожко та Юлія Книжка/Фото Ukrainian Fashion Week

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