Вишукані сукні та асиметричні спідниці: бренд Mint презентував колекцію з шовку і деніму

Колекція демонструє, як перероблені тканини можуть мати вишуканий і сучасний вигляд.
У межах Українського тижня моди відбувся показ бренду Mint, на якому він презентував колекцію під назвою "Rebirth: Denim & Silk Symphony".
Колекція переосмислює моду через призму екологічної відповідальності і високого дизайну. Вона символізує гармонію протилежностей, поєднуючи грубий, перероблений денім із делікатним, відновленим шовком у єдиний модний твір.
Нова капсула досліджує тему переродження – як старі, забуті матеріали можуть отримати нове життя.
Джинсові тканини, зібрані зі старих речей і виробничих залишків, трансформуються у сміливі архітектурні силуети, а ніжний шовк додає цим образам елегантності та плавності. Кожен виріб розповідає історію циклічності моди, де навіть найпростіший матеріал може стати витвором мистецтва.
За словами дизайнерок бренду Юлії Книжки і Оксани Рожко, ця колекція – не лише про одяг, а й про майбутнє, де мода не шкодить природі, а співпрацює з нею.
На подіумі моделі продемонстрували луки в об’ємних жакетах, асиметричних спідницях, вишуканих блузках, сукнях міді та максі і вбранні з драпуванням шовку, який контрастує з грубою текстурою деніму.
Для створення речей використали перероблений денім із зібраних джинсів і шовкові тканини. Кольорова гама колекції: відтінки коричневого, мокко мус, насичено-червоний і вінтажний блакитний.
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