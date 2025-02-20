Вишукані сукні та асиметричні спідниці: бренд Mint презентував колекцію з шовку і деніму

Колекція демонструє, як перероблені тканини можуть мати вишуканий і сучасний вигляд.

У межах Українського тижня моди відбувся показ бренду Mint, на якому він презентував колекцію під назвою "Rebirth: Denim & Silk Symphony".

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Колекція переосмислює моду через призму екологічної відповідальності і високого дизайну. Вона символізує гармонію протилежностей, поєднуючи грубий, перероблений денім із делікатним, відновленим шовком у єдиний модний твір.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Нова капсула досліджує тему переродження – як старі, забуті матеріали можуть отримати нове життя.

Джинсові тканини, зібрані зі старих речей і виробничих залишків, трансформуються у сміливі архітектурні силуети, а ніжний шовк додає цим образам елегантності та плавності. Кожен виріб розповідає історію циклічності моди, де навіть найпростіший матеріал може стати витвором мистецтва.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

За словами дизайнерок бренду Юлії Книжки і Оксани Рожко, ця колекція – не лише про одяг, а й про майбутнє, де мода не шкодить природі, а співпрацює з нею.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

На подіумі моделі продемонстрували луки в об’ємних жакетах, асиметричних спідницях, вишуканих блузках, сукнях міді та максі і вбранні з драпуванням шовку, який контрастує з грубою текстурою деніму.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Для створення речей використали перероблений денім із зібраних джинсів і шовкові тканини. Кольорова гама колекції: відтінки коричневого, мокко мус, насичено-червоний і вінтажний блакитний.

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Фото Ukrainian Fashion Week

Оксана Рожко та Юлія Книжка/Фото Ukrainian Fashion Week

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