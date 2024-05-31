Вийшло не гірше, ніж у Versace: дівчина створила своїми руками приголомшливе боді, як у Тейлор Свіфт

Британська блогерка на ім'я Лаура-Енн вирішила кардинально підготуватися до концерту співачки Тейлор Свіфт в Единбурзі. Вона купила на сайті Etsy купальник і вирішила самостійно обклеїти його стразами, камінням та лелітками, щоб він максимально був схожим на той, який під час своїх концертів одягала зірка на сцені.

Працювала над своїм вбранням блогерка близько двох місяців, потроху приклеюючи стрази до виробу відповідно до малюнку, який на ньому нанесено. Також на час виготовлення вплинуло очікування деяких деталей.

Щоб купальник ще більше нагадував лук Свіфт, Лаура-Енн пришила на низ гламурну рожеву стрічку з торочкою із кристалів. Саме боді поєднує в собі рожеві, фіолетові та блакитні відтінки.

Доповнила вона вбрання гламурними чоботями, а також планує додати до нього подовжений жакет.

Подібні вбрання для концертів Тейлор – не рідкість. Шанувальники співачки, які називають себе свіфтіс (swifties), готуючись до її виступів, часто копіюють її концертні вбрання або образи з кліпів. Оригінальне боді, в якому Тейлор виступала перед шанувальниками, вперше було представлено нею в межах The Era's Tour і отримало назву Lover. Боді створено спеціально для неї брендом Versace, воно вкрите кристалами й блискітками. Поєднувала вона його з чоботями до колін від Christian Louboutin, а також гламурним жакетом, який потім знімає.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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