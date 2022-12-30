Вийшло незвичайно: наречена-бодибілдерка кардинально переробила сукню матері та пішла у ній до вівтаря

Дівчина на ім'я Андреа Поллард – професійна бодибілдерка, фітнес-модель, власниця багатьох нагород з культуризму, а також фітнес-тренерка. 2018 року вона вийшла заміж, але її вбрання було зовсім нестандартним – зірка спорту одягла сукню своєї матері, яку та зберігала для неї понад 30 років.

За словами дівчини, вона ніколи не сумнівалася, що одягне саме цю сукню, але все ж таки вирішила її змінити відповідно до своїх смаків, стилю та способу життя.

Спочатку сукня її матері була із закритим декольте і мала довгі рукави. Андреа ж хотіла, щоб вбрання було більш відкритим. Після заручин мама нареченої дістала сукню, яку зберігала вдома у спеціальній коробці, і вони майже протягом року думали над дизайном.

"Ця фотографія означає для мене дуже багато. Ліворуч моя прекрасна мама в день весілля її та мого тата (11 грудня). Праворуч я в її сукні в день мого весілля (12 грудня). Дати не були заплановані, але на планування та дизайн сукні пішов майже цілий рік. Це вінтажне вбрання було герметично запвковане 34 роки, поки ми з мамою не відкрили його разом. Мені пощастило, і я тішуся, що знайшла когось, хто зміг перетворити її сукню на щось, що відповідало б моєму характеру. Це було ідеально!", — написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

В результаті сукню змінили до невпізнання – розділили на дві частини, з яких зробили топ та спідницю.

"Мені дуже подобалося носити сукню моєї мами. Мої батьки досі щасливі у шлюбі, тому було особливим, коли мій тато вів мене до вівтаря у сукні, яку носило кохання всього його життя", — розповіла наречена виданню Insider.

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