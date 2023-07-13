Вийшло розкішно: наречена переробила весільну сукню мами та одягла на важливу подію

Щоб сукня відповідала сучасній моді, наречена її трохи змінила.
У багатьох сім'ях весільні сукні бережуть як сімейну реліквію, щоб передати наступним поколінням. Так було і в сім'ї дівчини з США Джеймі Гіллорі — її мама берегла своє весільне вбрання від 1989 року.
Коли настала її черга виходити заміж, вона одразу ж згадала про цю сукню, але одягти її захотіла не на саму церемонію, а на репетицію весілля (репетиція весілля — це традиція в Америці, на якій справді проганяють головні моменти заходу: прохід до вівтаря, обітниці, обмін обручками тощо. Репетиція зазвичай завершується сімейною вечерею).
"Коли я заручилася, однією з перших речей, які я зробила, було попросити у мами її сукню", - розповіла New York Post наречена Джеймі Гіллорі. "Я приміряла її і вирішила, що хочу змінити її стиль і одягти на репетицію весілля".
Сукня була довга, мереживна і мала широкі рукави, високу горловину і спідницю з мереживним оздобленням. Наприкінці 80-х мама Джеймі купила це вбрання за 400 доларів і воно повністю відповідало моді того часу.
Але зараз же ця сукня мала трохи старомодний вигляд, тому наречена вирішила її зробити сучаснішою. Джеймі занесла сімейну реліквію до швачки і та за 200 доларів перетворила її у міні у бохостилі.
Верхня частина сукні залишилася практично незміненою, а от спідницю вкоротили та зробили асиметричною. Вбрання Джеймі доповнила босоніжками, зачіскою та клатчем.
Ролік Джеймі Гіллорі у сукні мами в TikTok став вірусним і його переглянуло понад 2 мільйони людей.
@jaimeguillory Been wanting to do since I was a little girl ✨ #bride #2022bride #marriagegoals #senti #springwedding #wedding ♬ Slipping Through My Fingers — From 'Mamma Mia!' Original Motion Picture Soundtrack — Meryl Streep & Amanda Seyfried
На весілля наречена ж вирішила одягнути лаконічнішу сукню на тонких бретельках, з декольте, відкритою спиною та довгим шлейфом. У її вбрання не було декору.
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