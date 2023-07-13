Вийшло розкішно: наречена переробила весільну сукню мами та одягла на важливу подію

Щоб сукня відповідала сучасній моді, наречена її трохи змінила.

У багатьох сім'ях весільні сукні бережуть як сімейну реліквію, щоб передати наступним поколінням. Так було і в сім'ї дівчини з США Джеймі Гіллорі — її мама берегла своє весільне вбрання від 1989 року.

Коли настала її черга виходити заміж, вона одразу ж згадала про цю сукню, але одягти її захотіла не на саму церемонію, а на репетицію весілля (репетиція весілля — це традиція в Америці, на якій справді проганяють головні моменти заходу: прохід до вівтаря, обітниці, обмін обручками тощо. Репетиція зазвичай завершується сімейною вечерею).

"Коли я заручилася, однією з перших речей, які я зробила, було попросити у мами її сукню", - розповіла New York Post наречена Джеймі Гіллорі. "Я приміряла її і вирішила, що хочу змінити її стиль і одягти на репетицію весілля".

Наречена Джеймі Гіллорі у сукні мами / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Наречена Джеймі Гіллорі в сукні матері / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Сукня була довга, мереживна і мала широкі рукави, високу горловину і спідницю з мереживним оздобленням. Наприкінці 80-х мама Джеймі купила це вбрання за 400 доларів і воно повністю відповідало моді того часу.

Мама Джеймі Гіллорі у 1989 році / скриншот з tiktok.com/@jaimeguillory

Мама Джеймі Гіллорі у 1989 році / скриншот з tiktok.com/@jaimeguillory

Але зараз же ця сукня мала трохи старомодний вигляд, тому наречена вирішила її зробити сучаснішою. Джеймі занесла сімейну реліквію до швачки і та за 200 доларів перетворила її у міні у бохостилі.

Наречена Джеймі Гіллорі в сукні матері / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Наречена Джеймі Гіллорі в сукні матері / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Верхня частина сукні залишилася практично незміненою, а от спідницю вкоротили та зробили асиметричною. Вбрання Джеймі доповнила босоніжками, зачіскою та клатчем.

Наречена Джеймі Гіллорі та її мама / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Мама Джеймі Гіллорі у 1989 році / скриншот з tiktok.com/@jaimeguillory

Ролік Джеймі Гіллорі у сукні мами в TikTok став вірусним і його переглянуло понад 2 мільйони людей.

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