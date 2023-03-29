Вийшло розкішно: наречена в таємниці переробила сукню бабусі для свого весілля та пішла у ній до вівтаря

Британка на ім'я Ліза вирішила одягнути на своє весілля, яке відбулося 2018 року, особливо сукню — раніше вбрання належало її бабусі. Але поява нареченої в цій сукні була сюрпризом для її бабусі, оскільки Ліза зберігала свою витівку в секреті.

Перед весіллям, коли постало питання про купівлю сукні, бабуся Лізи вирішила віддати їй своє вбрання, в якому виходила заміж у 1960-х роках, жінка хотіла, щоб онука продала сукню, а отримані гроші вклала у власне вбрання. Однак нареченій прийшла ідея, що сукню можна не продавати, а переробити, і так зробити вбрання унікальним та особливим.

Ліза згадала, що якось познайомилася із дизайнеркою весільних суконь на ім'я Кейт Бомонт і звернулася до неї за допомогою.

В результаті сукню бабусі повністю перекроїли. Ліза обрала фасон сукні Anemone з доданими летючими рукавами, які дизайнерка зробила з розшитої ніжної органзи її бабусиної сукні.

Під неї Кейт зробила косу накидку з шовкового атласу кольору слонової кістки, яка відтіняла сріблясто-кремові тони вишивки на її верхній сукні.

Образ завершував ніжний сірий атласний пояс, який зав'язувався на спині в бант. Волосся наречена уклала в низький недбалий пучок, взула туфлі в ретро-стилі і взяла в руку великий гарний букет.

Сукню бабуся Лізи побачила вперше вранці перед весіллям. Ліза та Мет святкували на сімейній фермі Мета в Лінкольнширі. Вони орендували намет для обідів та танців і провели свою церемонію у старому амбарі, який прикрасили квітами. Більшість декору було зроблено Лізою чи Метом чи знайдено на фермі.

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