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Вийшло сентиментально: наречена одягла на весільну фотосесію сукню своєї матері

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Вийшло сентиментально: наречена одягла на весільну фотосесію сукню своєї матері

Наречена Гейлі Грін / фото: @haleymaeley18

Ця оригінальна фотосесія зворушила маму дівчини, яка дбайливо зберігала свою сукню та краватку чоловіка майже 30 років.

Деякі дівчата одягають весільні сукні своїх матерів на власні весілля, привносячи у свято трохи сентиментальності та шику 90-х чи 80-х років. Проте наречена на ім'я Гейлі Грін вирішила одягти вбрання матері на передвесільну фотосесію.

Спочатку наречена не планувала робити подібне знімання, адже це не входило до її бюджету, але її двоюрідний брат запропонував зробити фотографії безкоштовно, а як локацію вони обрали магазин 7-Eleven, який був дуже популярним місцем у її дитинстві.

Магазин у її рідному місті Кенневіку вже закрився, тож фотосесію вони влаштували у Вашингтоні.

Наречена Гейлі Грін / фото: @haleymaeley18 / ©
Наречена Гейлі Грін / фото: @haleymaeley18

Одягнутися на фотосесію Гейлі та її наречений Браян вирішили у стилі 90-х, а точніше, повністю повторити весільні образи батьків дівчини. Гейлі для цього одягла сукню своєї матері, а Браян підібрав схожий костюм, як у її батька. Краватка-боло на шиї у нареченого — це та, яку носив батько нареченої.

Наречена Гейлі Грін / фото: @haleymaeley18 / ©
Наречена Гейлі Грін / фото: @haleymaeley18
Наречена Гейлі Грін / фото: @haleymaeley18 / ©
Наречена Гейлі Грін / фото: @haleymaeley18
Наречена Гейлі Грін / фото: @haleymaeley18 / ©
Наречена Гейлі Грін / фото: @haleymaeley18

Батьки дівчини одружилися 1993 року. Мама Гейлі була одягнена на весіллі у сукню-"русалку" з пишними рукавами та вишивкою бісером. За словами Грін, її мама купила вбрання приблизно за 300 доларів, і доповнила його торочкою з намистин на рукавах.

Мама та батько нареченої Гейлі Грін / фото: @haleymaeley / ©
Мама та батько нареченої Гейлі Грін / фото: @haleymaeley
Мама нареченої Гейлі Грін / фото: @haleymaeley / ©
Мама нареченої Гейлі Грін / фото: @haleymaeley

"Було так круто і сентиментально подарувати мамі цей момент", — сказала Грін виданню Insider про сукню своєї мами. "Ми маємо вигляд як молодша версія моїх батьків і це те, що ми намагалися зробити".

@haleymaeley Reply to @whitneyvinyard let's get a round of applause for Lisa Green my mom!! #momsweddingdress #engagementphotoshoot #engagementoutfit #weddingtiktok ♬ original sound — Haley Mae Green

Також дівчина додала, що її мати плакала, коли вперше побачила фотографії з фотосесії. Це було ще особливішим, тому що жодна з інших сестер Гейлі не одягали цю сукню на свої весілля.

@haleymaeley Reply to @destinysancen #greenscreen Hey TikTok mem mom and dad ♥️ #momsweddingdress #weddingtiktok #parentswedding

Сукня мами ідеально сіла на фігуру нареченої, а її ролики в TikTok у цьому образі стали вірусними.

@haleymaeley Reply to @chloepullenn #greenscreen ✨Part 3✨ #engagementphotoshoot #weddingtiktok @caithoneycuttphoto @7-ELEVEN ♬ Rhiannon

Але ось до вівтаря Гейлі вирішила піти в іншому вбранні, більш сучасному та лаконічному. Дівчина обрала білу однотонну сукню на тонких бретельках, з відкритою спиною та V-подібним декольте. Також у вбрання був довгий шлейф.

Волосся вона прикрасила фатою та білими квітами.

@haleymaeley All my little nieces in our wedding #flowergirls #flowerfairies #flowerfairys #flowergirlsdresses ♬ Flowers

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Дата публікації
Перегляди
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