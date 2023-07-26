Вийшло сучасно: наречена кардинально переробила весільну сукню своєї мами

Вбрання стало лаконічнішим і мало гарний вигляд на фігурі нареченої.
Наречена з американського штату Пенсільванія на ім'я Лаура вирішила зробити приємне своїй мамі та одягти її весільну сукню на свій весільний прийом. Вбрання зовсім не підходило Лаурі за розміром і за сучасними мірками мало застарілий вигляд, тому дівчина вирішила його реанімувати та підігнати під свою фігуру.
У TikTok дівчина поділилася коротким відео, де показала, як перешила сукню мами.
Коли була куплена сукня, наречена не уточнила, але за стилем вона нагадує сукні, які були в моді наприкінці 80-х – початку 90-х років.
@lauraloughridge Altering моя матуся wedding dress to wear for my reception! #wedding #reception #mom #bride #taylorswift #midnights #bejeweled #greenscreen #greenscreenvideo ♬ Bejeweled — Taylor Swift
Помітно, що вона відрізала мереживо з рукавів і пришила на тонку сітчасту тканину.
Верхня частина сукні залишилася недоторканою, але от спідницю, яка теж була прикрашена мереживом спереду, Лаура замінила однотонною атласною і пришила на поділ мереживо з оригінальної спідниці.
Також наречена відмовилася від шлейфу, оскільки сукня призначалася для святкової вечірки та танців.
До вівтаря дівчина пішла в зовсім іншій сукні, яку купила в одному з весільних бутиків. Її вбрання було сучасним, не мало бретельок, а спідниця була з дуже довгим і пишним шлейфом.
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