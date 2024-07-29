Вийшло сучасно та стильно: наречена перешила сукню свекрухи для свого весілля

Весільна сукня — недешеве задоволення і часто може стати нареченій у круглу суму перед весіллям. Тому багато дівчат шукають способи заощадити: взяти сукню напрокат, у комісійному магазині, секондгенді або перешити зі старої сукні матері.

Однак нареченій на ім'я Маккензі пощастило інакше — сукню перед весіллям їй подарувала свекруха і дозволила зробити з нею все, що вона захоче. Свекруха явно не боялася, що майбутня дружина її сина зіпсує її весільну сукню, оскільки дівчина багато років захоплюється рукоділлям, шиттям та косплеєм.

"Вона просто лежала у неї в шафі багато років, тому вона віддала її мені і дала мені повний дозвіл робити з нею все, що я захочу. Я багато разів переконувалася, що вона не проти того, щоб її розрізали і перетворили на нову сукню, і обов'язково отримала її схвалення та благословення на ескіз дизайну, перш ніж розпочати", — розповіла Маккензі у Instagram.

Оскільки наречена любить корсети, то в основі вбрання був саме він. Маккензі створила корсет з нуля за своїми мірками і на основі його вже далі робила заготовки до нової сукні. Вона розібрала стару сукню на частини і використовуючи з неї рукави, тканину ліфа, а також мереживні деталі.

"Я хотіла зберегти якнайбільше від оригінальної спідниці у своєму дизайні, і це виявилося трохи складно, оскільки вона була недостатньо довгою для того, що я спочатку планувала. Але я змогла змінити план і адаптуватися, і в результаті сукня вийшла чудовою", – додала дівчина.

Сукня змінилася до невпізнання і наречена в ній мала дуже милий вигляд.

Читайте також: