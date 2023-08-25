Вийшло яскраво та стильно: блогерка із Нью-Йорка відтворила образи Кері Бредшоу із "Сексу і міста"

Серіал "Секс і місто" — культове шоу, що вийшло на екрани 1998 року. З перших серій історія про чотирьох найкращих подруг та їхнє життя в Нью-Йорку викликала фурор, адже в ній нам їх показали не домогосподарками, другорядними персонажами чи коханками — це був перший повноцінний серіал, де головні ролі виконували жінки, водночас вони були самодостатні, успішні, привабливі та вільно говорили про секс у будь-якому суспільстві. Тому шоу стало абсолютно новаторським для свого часу, а образи головних героїнь, навіть через 25 років після виходу серіалу, залишаються взірцем для наслідування та копіювання. Звичайно ж, найулюбленішим і найчастіше копійованим з усіх є образ Кері Бредшоу — головної героїні серіалу з незвичайним і трохи епатажним смаком.

Інфлюєнсерка Керолайн Ваццана з Нью-Йорка вирішила відтворити кілька образів улюбленої героїні та поділилася результатом у Instagram. На таку авантюру Керолайн пішла, оскільки, як і Керрі, обожнює яскраве вбрання, сміливі речі та гарні туфлі. Дівчина навіть називає себе "сучасною Керрі Бредшоу".

Повторювала блогерка як образи з оригінального "Сексу і міста", так і зі спіноффа "І просто так...".

До речі, гучний серіал "І просто так…" — спінофф культового шоу початку 2000 років "Секс і місто" — продовжили на третій сезон. Точна дата виходу третього сезону наразі невідома. Роботу над ним вдасться продовжити лише після закінчення історичного страйку сценаристів та акторів, який триває від травня.

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