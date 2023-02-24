Військова роба і сорочка з еротичними мотивами: український дизайнер, який служить в ЗСУ, презентував колекцію

Дизайнер із Києва Діма Макеєв презентував колекцію одягу під назвою "Один з нас / Той, хто перед тобою". Її дизайнер розробляв, коли вже ніс службу у лавах Збройних сил України.

"Колекція присвячена моєму досвіду семи місяців у ЗСУ. Для мене водночас відкрилися слова "братерство" і "різність". Ніколи не знаєш, хто перед тобою. Очікування виявляються невірними – хоч негативними, хоч позитивними. Проте непередбачуваними. Колекція про це – про різні особи людей, про взаємодію з тим, кого бачиш та від кого не чекаєш нічого, окрім справжності. Саме це ми бачимо в буденному житті країни, що знаходиться у війні: себе справжніх і людей навколо", - поділився Макеєв.

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Колекція складається з артефактів, які зібрав і переробив дизайнер: військова роба з дикого чорного шовку та унісекс костюми. Попри удавану формальність, на їхню поверхню пробиваються розрізи, на сорочках з'являються прозорі вставки з мережки, а часом штани комбінуються зі знаковими для дизайнера шовковими бандажами.

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Ця відкрита, оголена частина колекції виступає на противагу стриманішій – де закрита під комірець-стійку сорочка-петчворк створюється з блискучого чорного атласу, де сорочки і шорти зроблені з хусток, які дивом вціліли у квартирі Діми, в яку поцілила російська ракета. Де на азійський манер застібається сорочка пудрового шовку, покрита ілюстраціями з еротичними мотивами.

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

Артистична колекція та знімання дизайнера посилаються одночасно до кількох культурних явищ – першого в Україні журналу про гей-рух у країні і ЛГБТ-спільноту "Один з нас" та до легендарного кадру оголених Джона Ленона та Йоко Оно – цим кадром Макеєв показує підтримку кожного з нас у цей час, роздягнених у своїй щирості, показуючи себе істинних.

Фото Ihor Ustynskyi

Фото Ihor Ustynskyi

До слова, художні колекції одягу Діми Макеєва досліджують людську природу через теми фетишу, квір, БДСМ та інших культур, які створюють нові виміри людської особистості разом із повсякденним середовищем, яке формує нас. Тому Макеєв створює діалог між власним досвідом – корінням, спогадами, пострадянським дитинством, українською дорослістю, теперішньою воєнною рутиною – і сексуальністю, яка народжується в цьому досвіді.

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