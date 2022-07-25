Волани і прозорі фактури: українська дизайнерка NADYA DZYAK презентувала свою колекцію на Тижні моди на Мальті

Днями відбувся перший показ у межах Ініціативи "Support Ukrainian Fashion". Українська дизайнерка NADYA DZYAK представила Seasonless Collection 2022 під час Malta Fashion Week.

"Мабуть, це моя найскладніша і найголовніша колекція у житті. Я почала працювати над нею ще в листопаді минулого року. В повітрі все було пронизане передчуттям війни, в яку ми не могли повірити до останнього. Та я вже щось відчувала - колекція виходила повністю чорна.

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Одного дня у грудні я подивилася навкруги й зрозуміла, що всі мої улюблені деталі: плісе, волани, прозорі фактури, усе, з чим я обожнюю працювати - усе чорне.

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Я завжди любила яскраві кольори й світло, у всіх моїх колекціях їх було багато. Гра променів і яскравих відтінків мене надихали. А тут одна чорнота…

Це відображало стан моєї душі", - сказала дизайнерка Надя Дзяк.

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Вона зазначила, що востаннє була у своїй студії 24 лютого. Тоді вона востаннє бачила свій колектив.

"А потім ця страшна війна у мене все це забрала. Забрала можливість творити, розлучила із моїми дівчатами, розкидала нас по світу. На моєму дивані у студії так і залишилися шматочки тканин, зразки плісе та воланів, ніби завмерли…

Проте я собі пообіцяла, що незважаючи ні на що, ми повинні творити й закінчити цю колекцію, аби побороти темряву.

Тому мої любі дівчата, хто залишився в Україні, мої героїні повернулися до роботи й продовжили працювати над колекцією, а я була з ними онлайн із Відня. Дивилася на них через екран телефона, на свою студію і плакала… Бо моя душа там, в Україні, тільки фізично я не з ними", - розповіла Дзяк.

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Частину тканин їй надіслали до Відня, і вона сама пошила деякі речі. Надя згадала, як в університеті шила собі сукні.

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

"У наших колекціях завжди багато різних фактур, я надаю перевагу поєднанню прозорої органзи зі щільними фактурами, це як гра протиріч - світла і темряви. Також мені подобається деформація тканин - плісе, і викладати із них геометричні візерунки.

Ми вже багато років співпрацюємо із підприємством з Харкова, яке виготовляє плісе для нас. Там зараз надзвичайно складна ситуація, та все ж, перебуваючи під постійними обстрілами, вони виготовили наше фірмове плісе. З нього створена частина цієї колекції. Це безцінно та підтверджує нашу силу і незламність.

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Це про те, що ніколи не можна здаватися, бо світ обов’язково переможе темряву. Ми віримо, що наша рідна УКРАЇНА переможе", - додала дизайнерка.

Malta Fashion Week 2022 організовано Адріаном Дж. Міцці за підтримки Культурного агентства Валлетти в межах Міністерства національної спадщини, мистецтва та місцевого самоврядування й Управління туризму Мальти.

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

"Я особисто вдячна Адріану Дж. Міцці, засновнику та виконавчому продюсеру Malta Fashion Week, за запрошення нашого чудового дизайнера NADYA DZYAK. Вдячна за чудову організацію показу. Вдячна за те, що 51-й сезон Ukrainian Fashion Week, який неможливо провести в Україні, відкрився показом на Malta Fashion Week. Мальта першою провела показ дизайнера з України в рамках Ініціативи Support Ukrainian Fashion. І ми завжди будемо вдячні за цю підтримку", - сказала співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

Показ NADYA DZYAK Malta Fashion Week/Steven Muliett

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