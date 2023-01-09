Вона витратила 45 днів і 290 доларів: наречена самостійно зв'язала свою весільну сукню

Для нареченої це було непросте випробування, але як результат, вона отримала сукню своєї мрії.

Багато наречених мріють про особливу сукню, тому деякі віддають перевагу дизайнерським, інші одягають сімейні реліквії, які передаються в їхній родину від покоління до покоління. Але є й ті дівчата, які мріють створити своє вбрання самостійно, наприклад, розробивши його дизайн. А ось наречена на ім'я Вероніка Лінберг із Фінляндії пішла ще далі і свою вінчальну сукню вирішила зв'язати з нуля.

Цією унікальною історією наречена поділилася в Instagram, а також на своєму YouTube-каналі, йдеться у виданні Insider.

Вероніка, або як її ще називають Кіка, — професійна в'язальниця, і створює речі з пряжі багато років. В'язати її навчила бабуся, коли їй було п'ять років, і відтоді це одне з найбільших захоплень у її житті. Ділитися своїми роботами в соцмережах вона почала від 2017 року, коли завела акаунт в Instagram, а потім створила ще й канал на YouTube, де ділиться уроками з в'язання для початківців.

Влітку 2022 Кіка та її бойфренд вирішили одружитися і весілля призначили на вересень. Після заручин наречена подумала, що було б чудово зв'язати свою весільну сукню самостійно, а процес її створення якось задокументувати, щоб показати підписникам. Так розпочався найважчий та найамбітніший проєкт у житті нашої героїні.

Руч у тім, що часу, насправді у нареченої було обмаль часу для такого масштабного проєкту, але вона вирішила ризикнути. Вероніка купила 30 мотків білої пряжі з чистого шовку приблизно за 290 доларів і розпочала роботу.

Весілля Вероніки Лінберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

"Все було дуже спонтанно, у нас не було багато часу на планування. Спочатку я думала, що зшити власну весільну сукню надто складно. Я також подумала, що якщо я замовлю її, це займе дуже багато часу… потім я почала думати: "Можливо, я маю просто зробити це сама. Я дизайнерка, я займаюся в'язанням!" — розповіла вона.

Весілля Вероніки Лінберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

В'язала вона гачком і спицями, і робила це майже скрізь, де лише могла. Також усі моменти створення сукні ручної роботи вона намагалася знімати на відео, ділилася своїми порадами, невдачами, показувала, як розпускала її та переробляла. Загалом процес в'язання у дівчини тривав 45 днів та 200 годин.

Весілля Вероніки Лінберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Вона розповіла, що ніколи раніше не в'язала сукні, хоча й займається цим ремеслом практично все своє життя. Так що це була доволі ризикована витівка і трохи стресова, адже вона не знала, чи вдасться ій те, що вона хоче отримати, як результат. Також вона трохи хвилювалася, що вбрання буде, як бабусина сукня, а їй хотілося чогось кутюрного. Тому під час розроблення дизайну Кіка почала розглядати різні в'язані моделі суконь з модних показів, зокрема від Dior і Chanel, і обрала складний дизайн з довгими рукавами, відкритим квадратним декольте і довгою спідницею, яка б елегантно спадала і трохи нагадувала фасон "рибка".

Весілля Вероніки Лінберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Під час роботи Вероніка також вивчала багато літератури з в'язання зі своєї бібліотеки, щоб підібрати правильний візерунок, але не все йшло так добре, як може здатися. Дівчина неодноразово стикалася з труднощами, наприклад, такими, як те, що в'язаний ліф сукні був на неї великий, або те, що рукави не трималися і постійно сповзали, оголюючи плечі. Тому в'язальниці довелося все розпустити і розпочати процес наново.

А процес в'язання спідниці взагалі завдав дівчині чимало клопоту, адже на її створення знадобилося аж чотири тижні.

Весілля Вероніки Лінберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Лінберг також вручну пошила чохол, щоб одягнути його під низ в'язаної сукні.

Весілля Вероніки Лінберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

"Я не знала, який це матиме вигляд, поки дійсно не закінчила сукню і не приміряла її", — сказала вона. "Але це було дуже, дуже приємно та дуже особливо".

Весілля Вероніки Лінберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Весілля Вероніки Лінберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Весілля Вероніки Лінберг / Фото: Veronika Lindberg instagram.com/kutovakik

Після весілля вона змонтувала велике відео для свого каналу та опублікувала його. Ролик став дуже популярним, у ньому Вероніка розповідає абсолютно про все, чому навчилася та дізналася за ці 45 днів безперервного в'язання.

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