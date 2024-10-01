Вони не помилилися: три випадки, коли наречені одягали не нові сукні на весілля

Весільна сукня – недешеве задоволення і часто може вилитися нареченій у круглу суму перед святом. Тому багато дівчат шукають способи заощадити: взяти сукню напрокат, у комісійному магазині, секондгенді або перешити зі старої сукні матері чи бабусі.

Ці три дівчата вчинили саме так і не помилилися. Вбрання були не новими, але вони мали у них чудовий вигляд.

Наречена на ім'я Маккензі вирішила одягнути сукню своєї свекрухи. Вбрання мати майбутнього чоловіка подарувала їй перед весіллям і дозволила зробити з ним все, що вона захоче. Свекруха явно не боялася, що Маккензі зіпсує її весільну сукню, оскільки дівчина багато років захоплюється рукоділлям, шиттям та косплеєм.

"Вона просто лежала у неї в шафі багато років, тому вона віддала її мені і дала мені повний дозвіл робити з нею все, що я захочу. Я багато разів переконувалася, що вона не проти того, щоб її розрізали і перетворили на нову сукню, і обов'язково отримала її схвалення та благословення на ескіз дизайну, перш ніж розпочати", — розповіла Маккензі в Instagram.

Австралійка на ім'я Поппі Делайла купила свою весільну сукню мрії у комісійному магазині Lifeline Shop Spit Junction у Сіднеї, але не одразу, а через пів року після того, як її знайшла.

"Я поняття не мала, яку сукню хочу одягти. Але коли я помітила це в магазині в червні 2021 року, щось заговорило зі мною. Я швидко зробила знімок на свій телефон, а потім почався локдаун. Я повернулася через 6 місяців, у січні 2022 року, а вона все ще чекала на вішалці. Я приміряла її, і вона підійшла ідеально, ніяких переробок не потрібно було!", - розповіла дівчина в Instagram.

Наречена на ім'я Лора Вотлі у день весілля вирішила зробити сюрприз своїй любій бабусі Морін — одягти її весільну сукню, якій на той момент було вже 64 роки.

Після демонстрації сукні бабусі Лора вирушила танцювати перший танець зі своїм дідусем у цьому вбранні під пісню Френка Сінатри My Way. Поки Лора та її дідусь погойдувалися на танцполі, двоє гостей допомагли Морін підійти до онучки. Бабуся Морін перервала танець і міцно обійняла Лору.

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