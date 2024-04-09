Вони повертаються: трендова пара взуття з двохтисячних, яку знову всі носитимуть

Після забуття вони знову підкорятимуть вулиці.

В останні кілька сезонів мілленіали могли відчути невелику ностальгію, оскільки в тренди повернулося багато речей, які були популярні на початку 2000-х років, наприклад, в'язані кроптопи, штани-карго, вузькі окуляри чи штани-кльош. Тепер подібний стиль отримав нову назву — Y2K і впевнено заповнює магазини, переживаючи другий пік популярності.

На хвилі такої нової любові до давно забутого старого, нещодавно назначена креативна дизайнерка Модного дому Chloé — Чемена Камалі — вирішила скористатися ситуацією. Модельєрка повернула в моду найпопулярніше взуття нульових — босоніжки на танкетці.

Під час шоу осінь-зима 2024-2025 Модного дому Chloé у Парижі, що відбулося у межах Тижня моди, попри різноманітність взуттєвих моделей на подіумі, гості показу сиділи у першому ряду в однакових босоніжках на величезній коричневій танкетці.

Сієнна Міллер, Кірнан Шипка, Джорджія Мей Джаггер, Джеррі Голл, Пет та Анна Клівленд аплодують Чемені Камалі під час показу жіночого одягу Chloé осінь-зима 2024-2025 у Парижі / Фото: Getty Images

Це взуття у стилі ретро досить спірний вибір, але схоже, що цього року у літньому сезоні ми побачимо цю модель ще не раз на знаменитостях та модних інфлюєнсерах.

Сієнна Міллер на показі Chloé / Фото: Getty Images

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