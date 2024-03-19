Вона чекала на неї шість місяців: наречена купила весільну сукню своєї мрії в комісійному магазині

Все частіше нареченої під час пошуків весільного вбрання звертаються до вінтажних та комісійних магазинів, а також до секондгендів, де знаходять просто приголомшливі вбрання. Саме так зробила австралійка Поппі Делайла.

Вбрання наречена купила в комісійному магазині Lifeline Shop Spit Junction у Сіднеї, але не одразу, а через пів року після того, як його знайшла.

"Я поняття не мала, яку сукню хочу одягти. Але коли я помітила це в магазині в червні 2021 року, щось заговорило зі мною. Я швидко зробила знімок на свій телефон, а потім почався локдаун. Я повернулася через 6 місяців, у січні 2022 року, а вона все ще чекала на вішалці. Я приміряла її, і вона підійшла ідеально, жодного перероблювання не знадобилося!", — розповіла дівчина в Instagram.

Ціну сукні вона не назвала, але розповіла, що добре заощадила, адже покупка такого вбрання з весільного салону завжди не дешева. Сукня була не білою, а з атласу ніжно-кремового відтінку, у неї не було бретельок, а на грудях її прикрашав відворот тканини.

Спідниця була довгою, А-силуету, а також мала довгий шлейф.

Образ наречена доповнила намистом із перлів, а також ніжним букетом та укладанням з легкими локонами.

Яскравим акцентом образу стали блакитні босоніжки з бантами та стрічками, які вона задекорувала сама, скопіювавши модель від бренду Ganny, вартість яких 755 доларів. Процесом декорування вона також поділилася на своїй сторінці.

Весілля та церемонія проходили на свіжому повітрі, а гості прийшли у яскравих вбраннях у бохоестетиці.

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