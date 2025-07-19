Вони були задовго до Лабубу: монстри-брелоки від Fendi для сумок

Fendi Monster Charms / © Getty Images

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Зараз світ божеволіє за Лабубу — милим іграшкам-монстрам, яких модники та діти вішають на сумки. Однак цей милий аксесуар був не першою подібною річчю, адже вперше сумки брелоками-монстрами запропонував прикрашати Карл Лагерфельд.

Лабубу / © Getty Images

Відомий дизайнер, який, окрім Модного дому Chanel, керував також і Fendi, створив для останнього 2013 року підвіски на сумки Fendi Monster Charms (також відомі як Fendi Bag Bugs). Підвіски Лагерфельда були виготовлені з хутра лисиці, норки та кролика. Вони нагадували «монстра» з величезними очима та різною мімікою.

Саме ці незвичайні монстри від Fendi створили категорію модних підвісок для сумок, надихаючи хвилю наслідувань та переосмислень в індустрії. Але попри свою миловидність, використання натурального хутра викликало критику з боку захисників прав тварин, що згодом підштовхнуло Fendi та світ моди в цілому до більш етичних практик, включаючи впровадження екохутра та синтетичних альтернатив.

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Fendi Monster Charms / © Getty Images

Fendi Monster Charms / © Getty Images

Fendi Monster Charms / © Getty Images