Вони повернулися: в'язані гачком літні шапочки — новий "гарячий" модний тренд
Це аксесуар, який стане «вірусним».
Поки модники поповнювали свої колекції аксесуарів яскравими хустками, якими прикрашали волосся, талії і сумки, світ моди сколихнув новий тренд — літні в’язані гачком шапочки.
Під час Тижня моди в Копенгагені цей аксесуар просто заполонив вулиці міста і заявив про себе, як про головний тренд літа. А з наближенням осені вони можуть стати новим «вірусним» трендом.
Вони виконані в різних візерунках, декоровані бісером або намистинками, а також можуть бути як яскравим акцентом, так і нейтральним доповненням вбрання.
Такі в’язані гачком головні убори легко можна впровадити у вечірні образи і повсякденні, вони мають свіжий, цікавий вигляд і несуть у собі нотку богемного шику, а також відсилають нас до моди минулого. Уперше подібні в’язані шапочки увійшли в моду у 20 столітті на тлі популярності стилю ар-деко, особливо капелюшків клош, які часто могли бути зв’язані в такій техніці.
Переродження в’язані гачком шапочки отримали ненадовго в 70-х роках, а потім у 90-х і на початку 2000-х років.
Нині ж такий аксесуар особливо актуальний, оскільки цінується ручна робота, натуральні матеріали, унікальність, стійкість, і впродовж кількох сезонів з моди не виходять в’язані речі.