Вони повернулися: в'язані гачком літні шапочки — новий "гарячий" модний тренд

В'язана гачком літня шапочка — новий тренд 2025 року / © Getty Images

Поки модники поповнювали свої колекції аксесуарів яскравими хустками, якими прикрашали волосся, талії і сумки, світ моди сколихнув новий тренд — літні в’язані гачком шапочки.

Під час Тижня моди в Копенгагені цей аксесуар просто заполонив вулиці міста і заявив про себе, як про головний тренд літа. А з наближенням осені вони можуть стати новим «вірусним» трендом.

© Getty Images

Вони виконані в різних візерунках, декоровані бісером або намистинками, а також можуть бути як яскравим акцентом, так і нейтральним доповненням вбрання.

Такі в’язані гачком головні убори легко можна впровадити у вечірні образи і повсякденні, вони мають свіжий, цікавий вигляд і несуть у собі нотку богемного шику, а також відсилають нас до моди минулого. Уперше подібні в’язані шапочки увійшли в моду у 20 столітті на тлі популярності стилю ар-деко, особливо капелюшків клош, які часто могли бути зв’язані в такій техніці.

Переродження в’язані гачком шапочки отримали ненадовго в 70-х роках, а потім у 90-х і на початку 2000-х років.

Акторка Камерон Діас на «Вечірньому шоу з Джеєм Лено» в студії NBC 23 червня 2003 року у в’язаній гачком шапочці / © Getty Images

Нині ж такий аксесуар особливо актуальний, оскільки цінується ручна робота, натуральні матеріали, унікальність, стійкість, і впродовж кількох сезонів з моди не виходять в’язані речі.