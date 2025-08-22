- Дата публікації
Не леопард і не квіти: три принти, які будуть у моді восени 2025 року
Цієї осені в центрі модних подій — принти, які ми вже добре знаємо й любимо.
Осінь 2025 року обіцяє бути яскравою, адже мінімалізм і нудні однотонні вироби зміняться великим вибором цікавих фасонів та відтінків. Також у тренді будуть виразні принти. Найгарячіша трійка — це клітинка, горошок і «зебра».
Клітинка
Від шотландського тартану до ніжної гінґем-романтики — клітинка завжди повертається у тренди. Цим культовим принтом можна підкреслити серйозність, але водночас додати грайливості. І необов’язково обирати стримані тони — не бійтеся кольорових поєднань і міксуйте клітинку з денімом чи шкірою.
Горошок
На перший погляд він здається літнім принтом, але восени горошок має особливо ніжний вигляд. Сукні міді в горошок із тренчем створюють образ мрійливої парижанки, а блузи з дрібними цятками вдало поєднуються з офісними костюмами чи класичними штанами.
«Зебра»
Тваринні принти не здають позицій, але цього року у фокусі саме «зебра». Асиметричні чорно-білі смуги додають образу динаміки та мають менш агресивний вигляд, ніж леопард. Комбінуйте цей принт з базовими речами — білою сорочкою чи денімом, щоб збалансувати яскравість. Речі з таким принтом точно не залишать вас непоміченою.