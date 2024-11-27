Вовняний одяг: як за ним правильно доглядати та прати

Вовна завжди була символом комфорту та затишку. Вона — одна із найуніверсальніших тканин, яка забезпечує тепло у холодну пору року та комфорт у прохолодні літні вечори.

Від легких трикотажних светрів до важких вовняних пальт — такий одяг завжди залишається стильним вибором. Але щоб ці улюблені речі слугували довго та були як нові, необхідно дотримуватися правильного догляду. Видання Real Simple поділилося секретами, як правильно прати та доглядати за вовняними виробами вдома.

Особливості догляду за вовною

Не всі вовняні вироби потребують однакового підходу до прання. М’які, неструктуровані светри, шарфи чи трикотажні вироби можна сміливо прати вдома вручну чи у пральній машині. А ось структуровані пальта, піджаки чи куртки краще довірити професіоналам у хімчистці, адже внутрішні підкладки та деталі можуть деформуватися під впливом води.

Перш ніж розпочати прання, завжди перевіряйте інструкції на етикетці вашого одягу. Вони підкажуть, чи можна прати річ вдома та допоможуть уникнути прикрих помилок.

Що вам знадобиться для догляду за вовною

Раковина чи велика ємність для прання.

Спеціальний засіб для миття вовни чи кастильське мило.

Сітчастий мішок для прання (для машинного прання).

Щільні рушники.

Решітка для сушіння.

Як прати вовну вручну

Прання вручну — найбільш дбайливий спосіб догляду за вовняними речами, який допоможе уникнути усадки чи пошкодження волокон.

Перевірте одяг на наявність плям, особливо у місцях, які найчастіше брудняться: коміри, манжети, поділ. Нанесіть трохи засобу для миття вовни чи кастильського мила на забруднені ділянки та акуратно розподіліть його пальцями. Залиште на кілька хвилин, щоб засіб розчинив бруд. У раковині чи великій ємності змішайте прохолодну воду з невеликою кількістю мийного засобу. Дотримуйтеся пропорцій, зазначених на етикетці засобу. Перемішайте воду, щоб засіб рівномірно розчинився. Повністю занурте вовняний виріб у мийний розчин. Переконайтеся, що всі волокна насичені водою. Залиште на 20–30 хвилин, час від часу злегка стискаючи тканину, щоб видалити бруд. Вийміть одяг із мильної води, уникайте розтягування тканини. Злийте воду та промийте річ у чистій прохолодній воді, поки мило повністю не зникне. Для цього може знадобитися кілька циклів полоскання. Акуратно видаліть зайву воду, не викручуючи одяг. Покладіть його на рушник і скрутіть, щоб ввібрати залишки вологи та перекладіть на решітку чи інший рушник для сушіння. Залиште виріб сохнути у прохолодному місці, якомога далі від сонячних променів чи нагрівачів.

Як прати вовну у пральній машині

Сучасні пральні машини дозволяють доглядати за вовняними речами з мінімальним ризиком, але необхідно дотримуватися кількох правил.

Перед початком попередньо обробіть плями так само як і під час ручного прання. Покладіть кожну річ у сітчастий мішок для білизни, щоб уникнути пошкоджень. Оберіть делікатний режим прання з прохолодною водою та низькою швидкістю віджиму. Додайте спеціальний засіб для вовни безпосередньо у барабан машини. Після завершення циклу вийміть речі, видаліть зайву воду за допомогою рушника та висушіть так само як після ручного прання.

Поради:

Для важких вовняних пальт використовуйте щітку з м’якою щетиною, щоб видалити пил і бруд під час носіння.

Не носіть вовняний одяг щодня, щоб волокна мали змогу відновити форму.

Під светри одягайте футболки чи сорочки, щоб захистити їх від забруднень.

Невеликі дірки чи розриви потрібно лагодити одразу, щоб уникнути їхнього збільшення.

Використовуйте відпарювач із низькою температурою для розгладження складок. Якщо користуєтеся праскою, завжди кладіть зверху вологу тканину.

Трикотажні вироби не можна зберігати на плічках, адже вони можуть розтягнутися.

Зберігайте вовняний одяг у контейнерах із пакетиками лаванди чи кедрової стружки, які відлякують шкідників.

Догляд за вовняними виробами не складний, але вимагає уваги до деталей. Дбайливе прання та правильне зберігання дозволять вам довго насолоджуватися красою та якістю улюбленого одягу.

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