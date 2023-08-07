Вшанувала пам'ять бабусі: наречена перешила сукню, яка зберігалася в її сім'ї від 1949 року

Вона внесла кардинальні зміни і сукня стала мати зовсім інакший вигляд.
Наречена на ім'я Наталі Нойманн захотіла вшанувати пам'ять своєї бабусі, яка померла, коли дівчині було лише 14 років. З дозволу своєї сім'ї Наталі вирішила переробити сукню бабусі, в якій та вийшла заміж 1949 року, і одягти свій весільний прийом.
Це була довга шовкова сукня кольору айворі. У вбрання були довгі рукави, шлейф, драпування на спідниці та на декольте. На теперішній час сукня дуже старомодна і деякі шовкові ґудзики на спині були відірвані та втрачені.
Щоб вбрання мало лаконічніший вигляд і добре сиділо на фігурі, Наталі звернулася за допомогою до дизайнерки Мераї Слівінскі. Сукню відрізали, зробивши її довжини міді, також відрізали рукави і зробили широкі бретельки.
На Наталі вона була малою і не застібалася, тому спина біля вбрання стала відкритою, а ззаду її прикрасив великий бант. Весь декор спереду Мерая прибрала.
На своїй сторінці в Instagram Наталі написала, що із обрізків сукні зробили пам'ятні сувеніри.
"З обрізків ми зробили хустинки для кожної доньки та онуки, щоб у кожної з нас був шматочок її з собою. Жоден шматок тканини не втрачений. Загалом, це був чарівний день, повний кохання, і я відчувала, що бабуся завжди поруч із мною", — написала вона.
Заміж Наталі вийшла в Католицькій церкві Усіх Святих 28 квітня 2023 року, але в зовсім іншій сукні. Це було довге вбрання з мереживом та пишними рукавами, яке вона доповнила довгою фатою.
Результатом того, як перероблялася сукня, дизайнерка Мерая Слівінскі поділилася в TikTok і її ролики стали вірусними, зібравши більше мільйона переглядів.
@mariahsliwinski PT.2 для рекомендації! #repurposedweddingdress #weddingdress #weddingdressmakeover #grandmasweddingdress #fyp #upcycled ♬ dźwięk oryginalny — ZatańczmyPL — Pierwszy Taniec
@mariahsliwinski PT. 2. The Reveal!! #repurposedweddingdress #weddingdress #weddingdressmakeover #grandmasweddingdress #fyp #upcycled #customdress #fyp ♬ original sound — ☹︎ᗰᑌᔕIᑕ /ꪶꪮ᭙ꫀᦔ
Який вам результат? Сподобався новий вигляд сукні? Залишіть свою реакцію нижче.
Читайте також:
- Неймовірно пощастило: наречена купила дивовижну весільну сукню у благодійному магазині
- Вийшло розкішно: наречена переробила весільну сукню мами та одягла на важливу подію
- Вийшло мило і сентиментально: дівчина повністю перешила сукню своєї бабусі і одружилася в ній
- Вирішила не зберігати: наречена відрізала свою сукню просто на весіллі та стала зіркою Мережі
- Таке ж носила Софі Лорен: наречена знайшла у вінтажному магазині унікальну сукню 1979 року