Вшанувала пам'ять бабусі: наречена перешила сукню, яка зберігалася в її сім'ї від 1949 року

Вона внесла кардинальні зміни і сукня стала мати зовсім інакший вигляд.

Наречена на ім'я Наталі Нойманн захотіла вшанувати пам'ять своєї бабусі, яка померла, коли дівчині було лише 14 років. З дозволу своєї сім'ї Наталі вирішила переробити сукню бабусі, в якій та вийшла заміж 1949 року, і одягти свій весільний прийом.

Бабуся Наталі Нойманн у день весілля / Instagram/natalieeneumann

Це була довга шовкова сукня кольору айворі. У вбрання були довгі рукави, шлейф, драпування на спідниці та на декольте. На теперішній час сукня дуже старомодна і деякі шовкові ґудзики на спині були відірвані та втрачені.

Щоб вбрання мало лаконічніший вигляд і добре сиділо на фігурі, Наталі звернулася за допомогою до дизайнерки Мераї Слівінскі. Сукню відрізали, зробивши її довжини міді, також відрізали рукави і зробили широкі бретельки.

Наречена Наталі Нойманн / Instagram/natalieeneumann

На Наталі вона була малою і не застібалася, тому спина біля вбрання стала відкритою, а ззаду її прикрасив великий бант. Весь декор спереду Мерая прибрала.

Наречена Наталі Нойманн / Instagram/natalieeneumann

На своїй сторінці в Instagram Наталі написала, що із обрізків сукні зробили пам'ятні сувеніри.

"З обрізків ми зробили хустинки для кожної доньки та онуки, щоб у кожної з нас був шматочок її з собою. Жоден шматок тканини не втрачений. Загалом, це був чарівний день, повний кохання, і я відчувала, що бабуся завжди поруч із мною", — написала вона.

Наречена Наталі Нойманн / Instagram/natalieeneumann

Заміж Наталі вийшла в Католицькій церкві Усіх Святих 28 квітня 2023 року, але в зовсім іншій сукні. Це було довге вбрання з мереживом та пишними рукавами, яке вона доповнила довгою фатою.

Наречена Наталі Нойманн / Instagram/natalieeneumann

Результатом того, як перероблялася сукня, дизайнерка Мерая Слівінскі поділилася в TikTok і її ролики стали вірусними, зібравши більше мільйона переглядів.

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